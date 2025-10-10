„Podtrzymujmy w Parlamencie Europejskim presję na wycofanie się z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Dobre wiadomości, większość się już sypie…” – wskazał europoseł PiS Patryk Jaki.
Jak wskazał Patryk Jaki, wczoraj z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wycofania się z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku.
I dzisiaj niemieckie gazety donoszą, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz również zaczyna popierać wycofanie się z tego. Słuchajcie, to była fantastyczna informacja, dlatego że samochód nie może być tylko dobrem luksusowym dla najbogatszych
— zaznaczył eurodeputowany.
„Wolność to nie są tylko słowa”
Nie każdego będzie stać na elektryka. A poza tym jest kwestia czegoś, co do czego w Europie powinniśmy być bardzo przywiązani, mianowicie do wolności wyboru
— wskazał.
Dodał, że „dlatego musimy wszyscy podtrzymać tę presję, aby wycofać się z tego głupiego zakazu, który tutaj przeforsowano w tej izbie”,
Jest na to naprawdę duża szansa. Wreszcie po to jesteśmy tutaj w Parlamencie Europejskim, aby reprezentować ludzi, którzy uważają, że wolność to nie są tylko słowa, to są również czyny
— zastrzegł Patryk Jaki.
