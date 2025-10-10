„Ta obecność nie została uzgodniona z prezesem SN i stanowi pogwałcenie niezależności SN przez ministra i przedstawiciela władzy wykonawczej” - powiedział sędzia Sądu Najwyższego prof. Aleksander Stępkowski, odnosząc się do obecności ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w Sądzie Najwyższym.
Podczas konferencji prasowej Waldemara Żurka pojawił się sędzia Sądu Najwyższego prof. Aleksander Stępkowski.
Panie ministrze, chciałbym zapytać na jakich zasadach pan tu wtargnął. Jak władza wykonawcza uzgodniła swoją obecność na terenie Sądu Najwyższego. Czy w poniedziałek I Prezes Sądu Najwyższego będzie mógł zorganizować konferencję w Ministerstwie Sprawiedliwości?
— zapytał prof. Stępkowski.
Panowie naruszyli zalecenie I prezesa Sądu Najwyższego, mówiące o zasadach przebywania osób nieuprawnionych na terenie SN
— dodał.
Stępkowski: pogwałcenie niezależności SN
Żurek odpowiedział:
Zostałem zaproszony i znalazłem się tu legalnie.
Prof. Stępkowski stwierdził, że działanie Żurka to pogwałcenie praw, które panują w SN.
Ta obecność nie została uzgodniona z prezesem SN i stanowi pogwałcenie niezależności SN przez ministra i przedstawiciela władzy wykonawczej
— powiedział.
