„Głos prezydenta wybrzmiał w idealnym momencie i jest bardzo twardy, może mieć to wpływ na decyzje KE, które zapadną w przyszłym tygodniu w kontekście tego, co przewidują dla Polski” - powiedział w telewizji wPolsce24 europoseł PiS Mariusz Kamiński. Były szef MSWiA uważa, że Ursula von der Leyen będzie musiała wziąć pod uwagę stanowisko naszego prezydenta, ponieważ ma on wyjątkowo silny i świeży mandat polityczny. „Prezydent uderzył w idealnym momencie” - podkreślił gość red. Tadeusza Płużańskiego. Były szef CBA odniósł się także do planów likwidacji agencji, bezprawia, jakie na polecenie Tuska realizuje Waldemar Żurek oraz sprawy uchylenia immunitetów europosłom Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi.
Prezydent Karol Nawrocki w liście, jaki wysłał do szefowej KE Ursuli von der Leyen, zapowiedział, że „Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów”. Europoseł PiS Mariusz Kamiński zwrócił uwagę, że tak jasne i zdecydowane stanowisko prezydenta trafiło do Brukseli w niezwykle ważnym momencie.
Ten list jest ważny z uwagi na jego treść, wagę polityczną, ale i moment wysłania. Harmonogram wdrażania paku migracyjnego zakłada, że w połowie października, czyli w przyszłym tygodniu, Komisja Europejska określi swoją propozycję, które państwo i jaki przydział nielegalnych migrantów będzie musiało realizować w przyszłym roku. Chodzi o ich przyjmowanie albo też wprowadzenie opłaty 20 tys. euro za każdego migranta, jeżeli się na to nie zgodzi, a to są bajońskie sumy. Chodzi o to, które państwo zostanie uznane za państwo pod presją migracyjną. KE ma co roku tworzyć tego typu listy. Prezydent uderzył w idealnym momencie, bo w przyszłym tygodniu to się ma wydarzyć
— powiedział w telewizji wpolsce24 europoseł Mariusz Kamiński.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w liście do szefowej KE przypomniał o swojej wyborczej obietnicy. „Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji w Polsce”
Mocny głos prezydenta w przeddzień ważnych decyzji KE
Rząd Donalda Tuska zaakceptował w grudniu 2023 r. postanowienia paktu migracyjnego niespełna po tygodniu od zaprzysiężenia. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta pokrzyżował jednak plany Tuska i unijnych biurokratów.
Głos prezydenta jest jasny, twardy, jednoznaczny. Polityczny mandat prezydenta jest bardzo silny, wynika z powszechnych wyborów i to jest bardzo świeży. Te zwycięskie dla Karola Nawrockiego wybory mieliśmy przecież parę miesięcy temu. Ktoś taki, jak Ursula von der Leyen oraz inni ludzie z Komisji Europejskiej doskonale wiedzą i muszą się z tym liczyć, bo wiedzą, co Polska zrobiła w roku 2015, kiedy PiS przejął rządy. Wtedy nie było jeszcze paktu migracyjnego, ale była umowa o relokacjach, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Rząd PiS wywrócił stolik i powiedział, „nie, my tej umowy, na którą Platforma Obywatelska się zgodziła, realizować nie będziemy.” Pamiętamy te haniebne wypowiedzi przedstawicieli rządu Platformy Obywatelskiej, ale i Tuska, który wtedy był przewodniczącym Rady Europejskiej. On odgrywał bardzo istotną rolę w tej polityce brukselskiej i wywierał presję na rząd PiS. Groził, że jeżeli rząd PiS nie zrealizuje umowy o relokacjach, to będą bardzo poważne konsekwencje polityczne i finansowe dla Polski. To jest prawdziwy Tusk, to jest prawdziwa twarz Tuska
— podkreśla były minister spraw wewnętrznych i administracji. Kamiński nie ma wątpliwości, że unijni politycy i urzędnicy muszą brać pod uwagę głos naszego prezydenta.
Oni wiedzą, że Karol Nawrocki reprezentuje obóz niepodległościowy. Wiedzą, że Tusk już się kończy politycznie. To jest kwestia czasu. Mają dwa lata, czyli pół kadencji, ale sytuacja może się im wymknąć i Tusk przestanie być premierem wcześniej, oni o tym wiedzą. Głos prezydenta wybrzmiał w idealnym momencie i jest bardzo twardy, może mieć to wpływ na decyzje KE, które zapadną w przyszłym tygodniu w kontekście tego, co przewidują dla Polski
— ocenia gość red. Tadeusza Płużańskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Ofensywa prezydenta ws. Paktu migracyjnego. Pojawił się mocny spot! „Nie chcę, żeby nielegalny migrant latał z nożem po placu zabaw”
Skandaliczne głosowania PE ws. immunitetów
Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetów europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. W przypadku Dworczyka chodzi o używanie prywatnej skrzynki mailowej w czasie, gdy kierował kancelarią premiera, a jeśli chodzi o Obajtka, to prokuratura Żurka oskarża go o przekroczenie uprawnień, kiedy był szefem Orlenu.
Merytoryczna ocena nie miała tu kompletnie żadnego znaczenia. Mnie i Maciejowi Wąsikowi kilka miesięcy temu także uchylono immunitet, więc wiemy jak to wygląda od środka. Żadne argumenty ani prawne, ani merytoryczne nie pełnią tutaj najmniejszej roli. To jest czysta polityka. A kolejnym dowodem na to była sytuacja niezwykle drastyczna, czyli nie odebranie immunitetu włoskiej deputowanej związanej z Antifą, aktywistce tej organizacji, która na ulicach Budapesztu brała udział w brutalnym fizycznym ataku, zagrażającym życiu zaatakowanej osoby. Ona została zatrzymana
— mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Rozpoczął się proces i w międzyczasie, będąc w więzieniu uzyskała mandat eurodeputowanej i została zwolniona przez Węgrów. Parlament Europejski nie zgodził się na odebranie jej immunitetu. Ta pani pani dalej będzie będzie miała immunitet. Zaatakowano człowieka, ona z ostała złapana na gorącym uczynku wśród bojówkarzy, którzy w sposób niezwykle agresywny, brutalny, katowali człowieka o innych poglądach politycznych. Sytuacja wydaje się oczywista, że sąd ma prawo i obowiązek osądzić tego typu wręcz zbrodniczą działalność agresywnych, zorganizowanych bojówek, które używają przemocy. W wyniku tych działań ten człowiek doznał bardzo poważnych obrażeń i jego życie było zagrożone. A teraz ona będzie bezkarna
— powiedział europoseł Mariusz Kamiński.
Były szef CBA odniósł się także do planów likwidacji agencji oraz bezprawia, które realizuje na polecenie Donalda Tuska minister Waldemar Żurek.
CZYTAJ TAKŻE: Skandaliczna decyzja PE! Uchylono immunitety Obajtkowi i Dworczykowi. „Koledzy z PO ‘dopilnowali’ kolegów z innych krajów”
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742771-kaminski-twardy-glos-prezydenta-moze-miec-wplyw-na-ke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.