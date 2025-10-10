„Na komisji, na której była pani Pełczyńska w obecności komisarza zapytałam, czy będzie wspierała tego typu działania, ponieważ one są już przygotowane. Pani Pełczyńska powiedziała: ‘Ale my nie jesteśmy żadną strefą buforową i takie pieniądze niekoniecznie są nam potrzebne’” - powiedziała europoseł KO Marta Wcisło na antenie Polsat News.
Trwają przygotowania do kolejnego przetasowania w rządzie. Rotacyjny marszałek Szymon Hołownia ma 13 listopada ustąpić ze stanowiska. Lider Polski 2050 chce jednak, żeby za oddanie fotela drugiej osobie w państwie Włodzimierzowi Czarzastemu, jego partia ma otrzymać stanowiska wicepremiera i wicemarszałka.
Koalicjanci nie chcą się zgodzić na propozycje stanowisk dla PL 2050, jak tłumaczą, nie było tego w umowie koalicyjne, chociaż wiceszef MON z partii Hołowni Paweł Zalewski, twierdzi, że powstał aneks, który gwarantuje spełnienie żądań PL 2050.
Wcisło „zażenowana” Pełczyńską
PL 2050 zaproponowała, żeby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz objęła stanowisko wicepremiera. Z takim obrotem spraw nie zgadza się europoseł KO Marta Wcisło.
Nie chcę mówić o pani Pełczyńskiej Nałęcz, jak się za nią wstydziłam w Parlamencie Europejskim. Ciężko z nią wypracować wspólnie jakieś kompromisy
— oceniła na antenie Polsat News.
Wcisło opisała sytuację z Parlamentu Europejskiego, gdzie Pełczyńska-Nałęcz miała odmówić przyjęcia pomocy finansowej, dla Polski wschodniej.
Walczę o pieniądze dla regionów przygranicznych, przyfrontowych. Uważam, że Polska wschodnia wzięła na siebie największy ciężar wojny na Ukrainie. Mechanizm finansowania tych regionów udało się wprowadzić. Na komisji, na której była pani Pełczyńska w obecności komisarza zapytałam, czy będzie wspierała tego typu działania, ponieważ one są już przygotowane. Pani Pełczyńska powiedziała: „Ale my nie jesteśmy żadną strefą buforową i takie pieniądze niekoniecznie są nam potrzebne”
— powiedziała.
Następnie poradziła posłowi PL 2050 Sławomirowi Ćwikowi, żeby jego partia przemyślała swoją propozycję.
To był policzek tak jak i dla całej Polski wschodniej. Takich numerów się nie robi na forum Parlamentu Europejskiego, komisji i przeciwko Polsce. Jestem zażenowana. Jeśli nie chcecie generować problemów, to bym mocno przeanalizowała tę propozycję oraz panią Pełczyńską
— dodała.
Od dłuższego czasu w koalicji trzeszczy, a Donald Tusk nie panuje nad tym, co się dzieje. W kuluarach mówi się o możliwych przyspieszonych wyborach, w konsekwencji których prawica może wrócić do władzy.
