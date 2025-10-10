„Trzeba nie mieć serca, żeby wyśmiewać pomoc humanitarną dla ofiar zbrodni wojennych. Trzeba nie mieć mózgu, żeby powiedzieć coś takiego w mediach. Trzeba być Donaldem Tuskiem, żeby takiego idiotę mianować szefem Kancelarii Premiera” - podkreślił Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, nawiązując do słów szefa KPRM Jana Grabca, które padły na antenie TVN24.
„Nie nazwałbym tego misją”
Zmierzająca do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną Global Sumud została otoczona przez izraelską marynarkę wojenną. Część łodzi przechwycono, zatrzymując ich załogę. 8 października polscy uczestnicy flotylli do Strefy Gazy - Omar Faris, Nina Ptak, Franciszek Sterczewski i brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz - wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie. Sterczewski przyznał, że są rozczarowani postawą szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Szef KPRM Jan Grabiec na antenie TVN24 jednoznacznie skrytykował inicjatywę.
Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy te zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję
— stwierdził Grabiec, a jego słowa nie spodobały się prowadzącej program Anicie Werner.
„Trzeba nie mieć serca”
Do jego słów nawiązał Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
Trzeba nie mieć serca, żeby wyśmiewać pomoc humanitarną dla ofiar zbrodni wojennych. Trzeba nie mieć mózgu, żeby powiedzieć coś takiego w mediach. Trzeba być Donaldem Tuskiem, żeby takiego idiotę mianować szefem Kancelarii Premiera
— ocenił Zandberg.
