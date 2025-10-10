Dwóch ochroniarzy wyprowadziło kobietę z konferencji prasowej, która zadała pytanie ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu ws. ludobójstwa w Strefie Gazy. „Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań” – stwierdził szef MSZ. Sprawę skomentowali Sławomir Mentzen z Konfederacji i rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.
To są klapki z izraelskiego więzienia. […] Pan kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa. ONZ udowodnił, że w Gazie trwa ludobójstwo
— powiedziała kobieta wyprowadzana w tym samym czasie przez ochronę do szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań, nie boję się bronić swoich poglądów. Jeszcze rozumiem, że wrócimy do tych kwestii
— odpowiedział Sikorski kobiecie.
Mentzen: „To jest zwyczajne chamstwo”
Do sprawy nawiązał Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Dwóch ochroniarzy siłą wynosi kobietę ze spotkania z Sikorskim, bo zadała kłopotliwe pytanie o ludobójstwo w Gazie, na co Sikorski bezczelnie: „szkoda, że pani nie zaczekała”. To jest ten wasz legendarny szacunek do kobiet? To jest zwyczajne chamstwo buraka z Dworu w Chobielinie
— ocenił polityk.
„Tej pani nie chodziło o zadanie pytania”
Na wpis Sławomira Mentzena zareagował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na platformie X.
Nieprawda i inwektywy nie zmienią faktów - kilka minut po tym zdarzeniu była część Q&A i tam padły pytania dotyczące tematu, a Radosław Sikorski na nie odpowiedział. Mam więc wrażenie, że tej pani nie chodziło ani o zadanie pytania, ani tym bardziej o uzyskanie odpowiedzi
— stwierdził Wiewiór.
