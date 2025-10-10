Zbigniew Ziobro chce, aby pseudokomisja poseł Magdaleny Sroki ujawniła wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Krzysztofowi Brejzie. Były minister powiedział na przesłuchaniu, że Brezja „chował się za immunitetem” by nie postawiano mu zarzutów popełnienia przestępstwa. Ziobro uważa, że pseudokomisja ds. Pegasusa tego nie zrobi, dlatego zaapelował do ministra Waldemara Żurka. „Pana to jeden podpis, a dla Polaków szansa na zapoznanie się z „dokonaniami” sitwy Brezjów” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS.
Zbigniew Ziobro podczas przesłuchania na komisji poseł Magdaleny Sroki zajmującej się Pegasusem został skonfrontowany z jego własnymi słowami sprzed kilku lat, gdy mówił, że Krzysztof Brejza miał popełnić przestępstwo. Wyjaśnił, że Brejza chronił się wówczas za immunitetem.
Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie
— zaapelował wówczas były minister sprawiedliwości.
„No to jak, ministrze, przywracamy praworządność?
Po zeznaniach Zbigniewa Ziobry przed komisją poseł Sroki ds. Pegasusa konfrontacji z byłym ministrem sprawiedliwości zażądał europoseł KO Krzysztof Brejza. Ziobro chce, aby pseudokomisja podeszła do sprawy Brejzy z otwartą przyłbicą.
Czekam i czekam, ale wciąż pseudokomisja ds. Pegasusa nie ujawniła wniosku o uchylenie immunitetu Brejzy. Chyba się już nie doczekam. Dlatego zwracam się do ministra Żurka - co prawda, Pan ukrywa swoje oświadczenie majątkowe, ale podwładnym prokuratorom każe Pan je ujawniać. To może na fali tej jawności ujawni Pan także wniosek w sprawie Brejzy. Dla Pana to jeden podpis, a dla Polaków szansa na zapoznanie się z „dokonaniami” sitwy Brezjów. No to jak, ministrze, przywracamy praworządność?
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
