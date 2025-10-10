Szczyt Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Estonii. Prezydent Nawrocki: To może oznaczać przełom w wielu dziedzinach

Użycie sztucznej inteligencji może oznaczać przełom w wielu dziedzinach” - oświadczył prezydent Karol Nawrocki przed spotkaniem przywódców państw Grupy Arraiolos w Tallinie. Zaznaczył, że wśród tematów rozmów będzie też istotna dla państw wschodniej flanki NATO kwestia zagrożeń ze strony Rosji.

Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy. Została utworzona w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów m.in. Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W późniejszych latach dołączali do nich inni przywódcy.

Podczas tegorocznego spotkania grupy, które rozpoczyna się dziś, przewidziano trzy sesje: w sprawie najnowszych technologii i zastosowania sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Zagrożenia ze strony Rosji

Nawrocki przed szczytem powiedział dziennikarzom, że uważa kwestię sztucznej inteligencji i nowych technologii za bardzo ważną. Zaznaczył, że ich użycie może oznaczać przełom zarówno w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, jak i w codziennym życiu ludzi. Wyraził zadowolenie, że będzie to jeden z głównych tematów tegorocznego szczytu Grupy Arraiolos.

Będziemy też rozmawiać o zagrożeniach ze strony Rosji, co jest szczególnie ważne dla Estonii, dla Polski, ale też dla innych państw wschodniej flanki NATO

— podkreślił.

Prezydent przekazał, że szczyt stwarza także okazję do rozmów dwustronnych; jak zaznaczył, rozmawiał już z prezydentami Bułgarii i Portugalii, Rumenem Radewem i Marcelo Rebelo de Sousą.

tt/PAP

