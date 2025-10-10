„Zapewniam, że przez cały czas będziemy walczyć o prawdę ws. katastrofy smoleńskiej, o zbrodni Putina i jego ludzi. Będziemy też działać w kierunku, żeby władza, która przyjdzie, dokładnie ustaliła, kim są i kto wspiera i opłaca tych, którzy co miesiąc urządzają” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej w Warszawie.
10 dnia każdego miesiąca na placu Piłsudskiego w Warszawie odbywa się uroczystość pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Składane są kwiaty i znicze, zgromadzeni oddają cześć patriotom, którzy oddali swoje życie w służbie Polsce. Było to 96 osób z śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką śp. Marią Kaczyńską na czele.
Podczas uroczystości za każdym razem dochodzi do skandalicznych scen z udziałem oponentów. Kontrmanifestanci próbują zagłuszyć i modlitwę i oddanie hołdu poległym.
„Będziemy walczyć o prawdę ws. katastrofy smoleńskiej”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos. Lider największej partii opozycyjnej
Jest jak co tydzień. Przez cały czas grupa Putina tu działa i cały czas władze pozwalają. Władze pozwalają również na to, żeby była łamana ustawa regulująca sprawę demonstracji. Ci kontrdemonstranci powinni być odsunięci od tego miejsca co najmniej na 100 metrów. Miejmy nadzieję, że ten czas się skończy. Jestem pewien, że się skończy. Trudno powiedzieć, ile to będzie trwać. Czy trzeba będzie czekać dwa lata, czy też będzie to szybciej
— powiedział.
Następnie kontynuował:
Zapewniam, że przez cały czas będziemy walczyć o prawdę ws. katastrofy smoleńskiej, o zbrodni Putina i jego ludzi. Będziemy też działać w kierunku, żeby władza, która przyjdzie, dokładnie ustaliła, kim są i kto wspiera i opłaca tych, którzy co miesiąc to urządzają. Żeby zostali odpowiednio ukarani. Żeby także ci, którzy są chorzy, jak ten, który stoi naprzeciwko mnie byli poddani leczeniu, a nie zakłócali uroczystości żałobne.
