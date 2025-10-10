Wczoraj w Sejmie odbyła się debata nad projektem ustawy budżetowej na rok 2026, w której rząd Tuska zaproponował dochody na poziomie 647 mld zł, wydatki na poziomie 919 mld zł, w tej sytuacji deficyt ma wynieść 272 mld zł. To już 3. budżet koalicji 13 grudnia z astronomicznym wręcz deficytem, ten zrealizowany w 2024 roku wyniósł 211 mld zł, tegoroczny ma wynieść 289 mld zł, a przyszłoroczny jak wspomniałem 272 mld zł. A ten rząd zadłuża nas nie tylko poprzez deficyty budżetowe, finansuje zadania państwa z pieniędzy pożyczanych poza budżetem państwa, więc w 2024 roku dług publiczny przyrósł aż o 320 mld zł, w tym roku wzrośnie o ponad 350 mld zł, a w roku przyszłym o ponad 420 mld zł, co oznacza, że przez 3 lata rządów koalicji 13 grudnia, dług publiczny naszego kraju wzrośnie o blisko 1 bilion 100 miliardów zł do astronomicznej kwoty 2 biliony 700 mld zł.
Zabierałem głos w tej debacie i zwróciłem uwagę, aż na 5 swoistych „osiągnięć” ministra Domańskiego w konstrukcji zarówno obecnie realizowanego budżetu na 2025 rok, jak i tego przygotowanego na rok następny. Podkreśliłem, że to drugi budżet po roku 1989, w którym żeby pokryć zaplanowane wydatki, aż 1/3 środków trzeba pożyczyć, tak jak bowiem już wspomniałem, dochody mają wynieść ponad 647 mld zł, wydatki blisko 919 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetowy wyniesie prawie 272 mld zł, a więc żeby pokryć zaplanowane wydatki, blisko 1/3 środków finansowych trzeba będzie pożyczyć. Drugim swoistym „osiągnięciem” rządu Tuska, zawartym w projekcie budżetu jest fakt, że wspomniany deficyt, stanowi blisko 50 proc. zaplanowanych dochodów budżetowych, w historii budżetów po roku 1989 także nigdy nie było takiej sytuacji. Trzecie „osiągnięcie” to, że dochody budżetowe w 2026 roku mają być, tylko zaledwie o 14 mld zł wyższe, a tak naprawdę prawie na tym samym poziomie (w budżecie 2026 zapisano bowiem skutki podwyżek podatku dla banków i podatku akcyzowego w sumie na ok. 11 mld zł), co dochody budżetowe zaplanowane na 2025 rok (633 mld zł), co w sytuacji zaplanowanego wzrostu gospodarczego w wysokości 3,5 proc. PKB w 2026 roku jest wręcz niewytłumaczalne.
Z kolei czwarte swoiste „osiągnięcie” rządu Tuska, to po raz drugi najwyższe w historii potrzeby pożyczkowe budżetu, te brutto to aż 688 mld zł (553 mld zł w 2025 roku), a te netto, to aż 423 mld zł (300 mld zł, w 2025 roku), przy czym wyraźnie rośnie udział finansowania zagranicznego do ok. 180 mld zł, a krajowe 240 mld zł (w 2024 roku zagraniczne wynosiło tylko 15 mld zł, a więc ten rząd chce, żeby zarabiała na długu zagranica i jeszcze obarczamy jego spłatę ryzykiem kursowym) Wreszcie piąte „osiągnięcie” rządu Tuska mimo tego, że jak zapewniał na początku rządzenia minister Domański w projektach kolejnych budżetów, miały zostać zawarte wszystkie wydatki rządowe w 2026 roku, to po analizie towarzyszących mu załączników, wyraźnie widać, że tak się nie stało, bo fundusze pozostawione poza budżetem mają wydać w 2026 roku prawie 156 mld zł, przy czym, żeby tak się stało, ponad 98 mld zł musi pożyczyć i im przekazać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). O ile jeszcze pożyczanie dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest zrozumiałe, to utrzymywanie do tej pory funduszu covidowego i planowanie jego wydatków na poziomie 25 mld zł z tendencją do ich powiększania, jak to ma miejsce w 2025 roku, tak bezwzględnie atakowanego przez Platformę, wtedy, kiedy była opozycją jest w 2026 roku nie do wytłumaczenia (covid przecież wystąpił 6 lat temu).
W tej sytuacji w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyłem wniosek o odrzuceniu projektu budżetu na 2026 rok, podkreślając, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować tak gwałtownego i wręcz astronomicznego przyrostu długu publicznego, stagnacji dochodów budżetowych na poziomie 600-640 mld zł przez 3 kolejne lata, mimo średniorocznego wzrostu PKB wynoszącego ok. 3 proc., proponowanego tak naprawdę spadku płac w ujęciu realnym w sferze budżetowej, wreszcie chronicznego niedofinansowania ochrony zdrowia, które powoduje, że w tym roku w ostatnich 2 miesiącach zabraknie ok. 14 mld zł, a w roku następnym aż 23 mld zł. Wniosek został odrzucony, koalicja ciągle ma ponad 240 głosów, więc teraz rozpoczną się prace nad tym projektem w komisji finansów publicznych, ale czy tyle głosów za budżetem będzie w grudniu, kiedy będzie on ostatecznie głosowany, takiej pewności koalicja rządu 13 grudnia, już raczej nie ma.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742758-minister-domanski-o-stabilnych-finansach-publicznych
