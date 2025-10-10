TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sędzia Borszowska-Moszowska rozprawia się z nowym projektem Żurka: Łamie zasadę nieusuwalności sędziów

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sędzia Kamila Boroszowska-Moszowska / autor: Telewizja wPolsce24
Sędzia Kamila Boroszowska-Moszowska / autor: Telewizja wPolsce24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej. Krytycznie do projektu odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. „To absolutnie nie jest przywracanie praworządności. To drastyczne łamanie konstytucji” - oceniła na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.

Nowy projekt Żurka

W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt tzw. ustawy „praworządnościowej”. Przewiduje on m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów.

Chcemy tą ustawą pokazać kompromis, bo nam zależy, żeby ona została podpisana, a nie wyrzucona do kosza przez pana prezydenta

— zapewniał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: [email protected]. Dołącz do naszej społeczności, wykup dostęp do STREFY PREMIUM: siec.wpolityce.pl/oferta. To najlepsza forma wsparcia naszych mediów.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych