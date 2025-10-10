Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej. Krytycznie do projektu odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. „To absolutnie nie jest przywracanie praworządności. To drastyczne łamanie konstytucji” - oceniła na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Nowy projekt Żurka
W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt tzw. ustawy „praworządnościowej”. Przewiduje on m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów.
Chcemy tą ustawą pokazać kompromis, bo nam zależy, żeby ona została podpisana, a nie wyrzucona do kosza przez pana prezydenta
— zapewniał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.…
