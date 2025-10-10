Szef KPRM Jan Grabiec na antenie TVN24 krytycznie odniósł się do rejsu Globalnej Flotylli Sumud zmierzającej do Strefy Gazy, której uczestnicy deklarowali, że chcą dostarczyć tam pomoc humanitarną. Wśród uczestników tej wyprawy był poseł KO Franciszek Sterczewski. Ostatecznie flotylla została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną. „Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy te zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję” - stwierdził Jan Grabiec, a jego słowa bardzo nie spodobały się prowadzącej program Anicie Werner.
No nie wiem panie pośle, czy przypominało to wakacje. Dla wielu ludzi to jest ważna sprawa i wydaje mi się, że takie porównania są nie na miejscu
— zareagowała na słowa szefa KPRM Anita Werner.
Sprawa jest ważna, natomiast trzeba do niej podchodzić z powagą, a nie traktować jako okazję do jakiejś publicznej autopromocji
— zaznaczył Grabiec.
Traktujemy tu wiele tematów z powagą i szczerze mówiąc po pana odpowiedzi zatkało mnie, ale rozumiem, że pan teraz to próbuje wytłumaczyć
— podkreśliła prowadząca.
