Koalicja 13 grudnia coraz bardziej zdaje się chylić ku upadkowi. Wyniki sondażowe poszczególnych tworzących ją formacje są coraz gorsze, pojawiają się też wzajemne pretensje. Przykładem jest niedawna wymiana Donalda Tuska i Szymona Hołowni. „Można powiedzieć, że złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Dzisiaj po wczorajszej konferencji Donald Tusk się odgraża, że nie zaakceptuje warunku Szymona Hołowni. Ten warunek jest tam taki, żeby Pełczyńska-Nałęcz została wicepremierem. Donald Tusk zdaje się mówić, że to nie jest niedopuszczalne, ale Szymon Hołownia zaszedł za skórę już Donaldowi Tuskowi bardzo mocno różnymi działaniami” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Warchoł, poseł PiS.
Widzimy zdumiewające głosowania, przegrywają głosowania w swoich komisjach. Wczoraj byłem świadkiem w komisji ustawodawczej, przegrali głosowanie ws. naszego projektu ustawy o wydalaniu nielegalnych imigrantów. (…) Ich posłowie, Koalicji 13 grudnia, nie byli zmobilizowani wystarczająco, więc to pokazuje, że są w rozsypce
— podkreślił Marcin Warchoł.
Wobec tego prowadzący program red. Marek Pyza zapytał, czy należy sie spodziewać wyborów parlamentarnych już na wiosnę przyszłego roku.
Nie byłbym aż takim optymistą mówiąc szczerze, bo mówiąc kolokwialnie koryto łączy, a tutaj mają dużo do stracenia, różnego rodzaju spółki, które tak obsadzili i dodatkowo jeszcze ta odpowiedzialność karna, która wisi nad nimi, jak miecz Damoklesa. Adam Bodnar i teraz Waldemar Żurek, który rzeczywiście potęguje to wszystko jeszcze co miało miejsce. Atak na prokuraturę, niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zniszczenie mediów. Także tu jest bardzo dużo do stracenia i wiedzą co im grozi
— zaznaczył Warchoł.
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742743-tylko-u-nas-warchol-koalicja-13-grudnia-jest-w-rozsypce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.