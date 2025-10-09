Mocny głos ze strony Pałacu Prezydenckiego! „Nie ma dziś takiej mocy – ani rząd, ani parlament – by zmusić Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego do podpisania ustaw, które będą złe dla Polski” - podkreślił w swoim wpisie szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Przypomnijmy, Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka zaprezentowało projekt tzw. ustawy „praworządnościowej”, która zakłada m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. Z kolei z zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie ministra Żurka de facto likwidujące funkcjonowanie systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS). Prezydent Karol Nawrocki oceniał tę zmianę rozporządzenia jako „ostentacyjny akt bezprawia” mający „umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących”.
Mocny wpis szefa KPRP!
Szef prezydenckiej kancelarii napisał na platformie X, że „Nie ma dziś takiej mocy – ani rząd, ani parlament – by zmusić Prezydenta RP Karola Nawrockiego do podpisania ustaw, które będą złe dla Polski”.
To, co mówi minister Żurek, pokazuje jasno: chce korzystać z tych samych przepisów, ale tylko wtedy, gdy „to będą ich ludzie” – np. ludzie środowiska Iustitia, z którym sam minister był związany. Wtedy, jego zdaniem, wszystko ma być już „w porządku”, bo to oni będą decydować, kto zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest sposób myślenia, który z państwem prawa nie ma nic wspólnego
— ocenił Bogucki.
Jak zaznaczył, „jeśli minister Żurek naprawdę chce coś zmienić w przepisach dotyczących KRS – niech zrobi to zgodnie z konstytucyjną procedurą: przeprowadzi ustawę przez Sejm i Senat, złoży ją na biurku prezydenta, uzyska jego podpis i opublikuje w Dzienniku Ustaw”.
A nie obchodzi prawo w sposób brutalny i ostentacyjny, wydając rozporządzenia skrajnie niekonstytucyjne
— podkreślił prezydencki minister.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742741-szef-kprp-nie-ma-dzis-takiej-mocy-by-zmusic-prezydenta
