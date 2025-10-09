Ależ iskrzy! Na linii PiS-Konfederacja nadal jest gorąco, a teraz kolejny cios w stronę Sławomira Mentzena wyprowadził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. „Dokładnie tak jak Tusk: jedno mówicie, zupełnie co innego robicie! Hipokryzja!” - napisał, pytając o współpracownika prezesa Nowej Nadziei… i migrantów.
Przypomnijmy, Sławomir Mentzen (prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji) oskarżał PiS o sprowadzanie migrantów do Polski, mówiąc m.in. że „migracja legalna również jest problemem”, a w jednym z wpisów w mediach społecznościowych stwierdził, żę „realizacja programu PiS” to także „setki tysięcy muzułmańskich imigrantów”.
I gdy iskrzy pomiędzy PiS a Konfederacją na różnych polach, właśnie w tym temacie postanowił zabrać głos rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Sławomir Mentzen, czy to rzeczywiście prawda, że Pana współpracownik R. Łazarski miał ściągać do Polski migrantów z Pakistanu i Indii, a Pan o tym wszystkim wiedział i popierał tego człowieka?
— zapytał Rafał Bochenek w serwisie X.
Dokładnie tak jak Tusk: jedno mówicie, zupełnie co innego robicie! Hipokryzja!
— stwierdził poseł.
olnk/X
