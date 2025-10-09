„Rosyjskie służby specjalne od lat ćwiczą plany likwidacji osób najistotniejszych dla systemu obronnego państwa, które może zostać zaatakowane. Na pewno pan prezydent i w ogóle duża część polskiego establishmentu jest w tej chwili na listach do likwidacji, którymi dysponuje Specnaz” - podkreślił na antenie Radia WNET gen. Andrzej Kowalski, wiceszef BBN, były szef kontrwywiadu oraz wywiadu wojskowego.
Wiceszef BBN chwalił polskiego prezydenta.
Ma bardzo mocno, pryncypialnie zbudowany kościec moralny obywatela. To jest coś, co jest fascynujące, że, tacy ludzie dla Rosji są najbardziej niebezpieczni. Takich ludzi Rosja zawsze się bała. I właśnie o takich ludziach pisali na dokumentach komuniści, kiedy decydowali o tym, że trzeba zniszczyć polską elitę
— zaznaczył gen. Andrzej Kowalski.
Wiceszef BBN podkreślił, że prezydent Nawrocki znalazłby się na takiej komunistycznej liście proskrypcyjnej.
On byłby na takiej liście jako osoba, którą nie można przemodelować na sowiecką modłę
— powiedział.
„Nie wchodzi to w grę w czasach pokoju”
Czy Rosja odważyłaby się na zamach na polskiego prezydenta?
Nie wchodzi to w grę w czasach pokoju. (…) Kiedy dojdzie do takiej eskalacji, która już będzie otwartą wojną, na pewno będą próby uderzenia bezpośrednio w życie kilkudziesięciu osób, które w Polsce stanowią trzon państwa i które mogą stanowić przeszkodę na Rosję
— podkreślił wiceszef BBN.
