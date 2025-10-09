Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Estonii od spotkania z estońskim przywódcą Alarem Karisem. Głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa w regionie i napięcia wywołane ostatnimi prowokacyjnymi działaniami Rosji. Wizyta wpisuje się w przygotowania do piątkowego szczytu prezydentów państw Grupy Arraiolos w Tallinie.
Spotkanie z Karisem było pierwszym punktem wizyty Nawrockiego w Estonii; głównymi tematami rozmów były bezpieczeństwo i stosunki transatlantyckie. Polski prezydent spotkał się także z przewodniczącym estońskiego parlamentu (Riigikogu) Laurim Hussarem.
Dziś wieczorem polska para prezydencka weźmie udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez prezydenta Estonii i jego małżonkę z okazji spotkania prezydentów państw Grupy Arraiolos.
Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy. Została utworzona w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów m.in. Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W późniejszych latach dołączali do nich inni przywódcy.
