Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział dziś projekt tzw. ustawy praworządnościowej, którą prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zajmie się rząd. Zakłada ona m.in. weryfikację statusu sędziów, których obecna władza nazywa „neosądziami” i ponowne przeprowadzenie konkursów „przed legalną KRS”. Czy jest szansa, że prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę? „Zawsze o podpisie ustawy na końcu będzie decydował pan prezydent osobiście, natomiast na pewno prezydent jest bardzo krytyczny wobec tego, co wyprawiał pan minister Żurek, de facto demolując wymiar sprawiedliwości w Polsce i absolutnie z dużym dystansem podchodzimy do wszystkich założeń, które wychodzą dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości, na czele oczywiście z ostatnim pomysłem ręcznego wskazywania palcem sędziów do rozpraw. To jest rozwiązanie antydemokratyczne, które absolutnie nie ma poparcia pana prezydenta” - zaznacza w rozmowie z portalem wPolityce.pl Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta.…
