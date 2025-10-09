Wizyta wybitnego polskiego intelektualisty i rozmowa z niewątpliwie trudnym partnerem politycznym, ale partnerem w dyskusji, może przynieść pewne pozytywne rezultaty - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do spotkania doradcy prezydenta RP prof. Andrzeja Nowaka zorganizowanego przez AfD w Bundestagu.
Podczas konferencji prasowej dotyczącej zaplanowanej na sobotę manifestacji PiS przeciwko nielegalnej migracji i umowy z Mercosur, Kaczyński przytoczył wypowiedź doradcy prezydenta Karola Nawrockiego prof. Nowaka z jego środowego spotkania z przedstawicielami Alternatywy dla Niemiec w Bundestagu. Jak zaznaczył, prof. Nowak mówił, że to, co nas łączy z całą grupą formacji europejskich, to odwołanie się do zdrowego rozsądku, bo polityka, która jest dzisiaj prowadzona, jest odrzuceniem zdrowego rozsądku, jest wcielaniem w życie lewicowych, wręcz oszalałych ideologii.
Dziennikarze zapytali prezesa PiS o spotkanie prof. Nowaka z AfD w odniesieniu do wypowiedzi Kaczyńskiego z czerwca ub.r., kiedy odrzucił możliwość współpracy z tą partią.
Nie ma mowy, żebyśmy współpracowali z tymi, którzy się zastanawiają nad tym, którzy esesmani byli uczciwi, a którzy byli nieuczciwi. Wszyscy byli zbrodniarzami, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości
— mówił wtedy lider PiS.
Prezes PiS podkreślił, że AfD ma w pewnych sprawach poglądy, z którymi „absolutnie nie możemy zgodzić”, choć - jak dodał - „rozmawiać generalnie trzeba”. Podkreślił, że prof. Nowak jest „bardzo wybitnym historykiem”, nie politykiem, więc jego rozmowa „była z całą pewnością pożyteczna”.
Nie należy mylić tego, co jest w sferze sensu stricte polityki, a tego, co jest w sferze dialogu międzypaństwowego, między narodami, bo ten dialog powinien trwać tam, gdzie go nie ma. Tam niebezpieczeństwo takiego biegu wydarzeń, który będzie tragiczny i będzie najgorszym z możliwych nawiązaniem do historii jest tym większy
— ocenił Kaczyński.
Jak dodał, jeśli AfD wygra w przyszłości wybory w Niemczech, partia stanie się potencjalnym partnerem Polski i „będziemy musieli z nimi rozmawiać”.
Wizyta polskiego wybitnego intelektualisty i rozmowa z niewątpliwie trudnym partnerem politycznym, ale partnerem w dyskusji, może przynieść pewne pozytywne rezultaty
– stwierdził.
Wykład prof. Nowaka
Prof. Nowak wziął wczoraj udział w wykładzie oraz dyskusji w kompleksie niemieckiego parlamentu. Prócz profesora Nowaka uczestniczyli w nich trzej posłowie Alternatywy dla Niemiec – Goetz Froemming, Alexander Wolf oraz mający polskie korzenie Adam Balten. Podczas wydarzenia Nowak przestrzegał przed „imperializmem kosztem słabszych”.
Przed przyjazdem do Berlina profesor Nowak zapowiedział, że weźmie udział w wydarzeniu w Bundestagu jako osoba prywatna i że zaproszono go jeszcze przed polskimi wyborami prezydenckimi. Z doniesień medialnych wynika, że polskie MSZ odradzało udział w dyskusji z posłami AfD. Na zaproszeniu frakcja Alternatywy dla Niemiec przedstawiła prof. Nowaka jako „historyka oraz doradcę prezydenta Polski Karola Nawrockiego”.
Największe niemieckie partie polityczne od lat izolują AfD na krajowej scenie, zarzucając jej działaczom radykalizm i prawicowy populizm, a także utrzymywanie kontaktów z Rosjanami. W ostatnich wyborach parlamentarnych Alternatywa dla Niemiec uzyskała 20,8 proc. głosów i był to drugi najlepszy wynik po koalicji CDU/CSU z poparciem 28,5 procent. Obecnie w niektórych sondażach AfD jest samodzielnym liderem.
mly/PAP
