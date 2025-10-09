Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że najpewniej w przyszłym tygodniu rząd zajmie się projektem tzw. ustawy praworządnościowej. Zakłada ona m.in. uregulowanie sytuacji sędziów nieuznawanych przez obecną władzę, których rządzący nazywają „neosędziami”. W tym celu projekt przewiduje „powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów przed legalną KRS”. „Ta ustawa jest przede wszystkim niezgodna z konstytucją i to w zasadzie powinno zamykać dyskusję na jej temat, dlatego że w konstytucji zawarta jest zasada nieusuwalności sędziów powołanych przez prezydenta” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Jabłoński, poseł PiS.
To próba powrotu do systemu, w którym to sami sędziowie i to sędziowie oczywiście powołani dawno temu, mieliby decydować o wszystkim bez jakiejkolwiek kontroli demokratycznej. Ta ustawa psuje państwo, jest krokiem absolutnie złym z punktu widzenia praworządności. Biorąc pod uwagę to, jaką mamy przewlekłość postępowań sądowych, to zajmowanie się jakimiś próbami usuwania sędziów poza tym, że jest niekonstytucyjne, po prostu pogłębi ten czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy
— punktował projekt ministra Żurka Paweł Jabłoński w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Jaka jest szansa, że mimo wszystko prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zaproponowaną przez ministra Żurka?
Myślę, że ta szansa wynosi zero
— stanowczo odpowiada poseł PiS.
„Będzie chciał rządzić metodami absolutnie bezprawnymi”
Jakiej reakcji ministra Żurka należy się spodziewać, jeśli prezydent nie podpisze wspomnianej ustawy?
Żurek będzie chciał rządzić metodami absolutnie bezprawnymi, siłowymi, rozporządzeniami, zarządzeniami, dekretami. Już ta metoda ręcznego wybierania sędziów do składu zamiast losowania, to co wydarzyło się w poprzednim tygodniu, pokazuje jaki jest sposób jego myślenia. Sądzę, że jeśli ta ustawa zostanie zablokowana w Sejmie, albo prezydent ją zawetuje, to Żurek będzie próbował to samo wprowadzić jakimś rozporządzeniem, ale jest to oczywiście bezprawie. To jest swoją drogą też niezła hipokryzja, że ludzie, którzy domagali się niezależności sądownictwa od władzy politycznej, dzisiaj chcieliby wprowadzić system, w którym to od decyzji władzy politycznej, czyli Ministra Sprawiedliwości, miałoby zależeć to, kto pozostaje sędzią, a kto nim nie pozostaje
— podkreśla Jabłoński.
