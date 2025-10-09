„Pozostaje w jawnej sprzeczności z opinią Komisji Weneckiej, która jednoznacznie wskazała na konieczność indywidualnej weryfikacji i zagwarantowania prawa do sądu każdemu sędziemu” – pisze sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, odnosząc się do projektu tzw. ustawy praworządnościowej zaproponowanej przez Waldemara Żurka.
Sędzia Borszowska-Moszowska twierdzi, że zaprezentowany przez ministra projekt jest sprzeczny z ustawą zasadniczną.
Szanowni Państwo przedstawiony dzisiaj przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o weryfikacji sędziów jest jawnie sprzeczny z Konstytucją RP. Pozbawienie mocy prawnej aktu indywidualnego takiego jak uchwała KRS w drodze ustawy stanowi rażącą ingerencję ustawodawcy w sferę działań władzy sądowniczej, a także w konstytucyjny podział kompetencji między KRS a Prezydentem RP
Zasada trójpodziału władzy
Pisze też o naruszeniu zasady trójpodziału władzy.
Tego rodzaju rozwiązanie narusza zasadę trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji RP), zasadę niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (art. 186 Konstytucji RP) oraz zasadę nieusuwalności sędziów (art. 180 ust. 1 Konstytucji RP). Powołanie sędziego przez Prezydenta RP jest prerogatywą głowy państwa, a zatem nie może być unieważnione ani ograniczone ustawą zwykłą co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 czerwca 2012 r., K 18/09
Odebranie mocy prawnej uchwałom KRS nie może zatem automatycznie unicestwiać skutków aktu powołania dokonanego przez Prezydenta RP. Co więcej, projekt przewiduje, że w odniesieniu do sędziów, którzy przeszli do sądów z innych zawodów, stosunek służbowy ma ustać z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy. To rozwiązanie niemal identyczne z tym, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne w wyroku K 1/98 jako sprzeczne zarówno z zasadą nieusuwalności sędziów, jak i z prawem do sądu
Zdaniem sędzi, nowy projekt Żurka nie różni się wiele od poprzedniego, który wycofał on z Komisji Weneckiej.
Projekt ten w istocie nie różni się znacząco od wersji, którą Waldemara Żurka wycofał z Komisji Weneckiej. Pozostaje w jawnej sprzeczności z opinią Komisji Weneckiej, która jednoznacznie wskazała na konieczność indywidualnej weryfikacji i zagwarantowania prawa do sądu każdemu sędziemu. To nie reforma, to kolejna odsłona demontażu systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce
