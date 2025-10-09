Śledczy z ABW dokonali w Pruszkowie przeszukania mieszkania Ukraińca podejrzanego w związku z wysadzeniem Nord Stream. „Czynności przebiegły w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami. Moi klienci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń” - powiedział mecenas Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki w rozmowie z RMF FM.
Wołodymyr Ż. jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania – w podwarszawskim Pruszkowie.
Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.
49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.
Przeszukanie ABW w domu Wołodymyra Ż.
Jak podał RMF FM, w domu podejrzanego pojawiło się ABW, które dokonało przeszukania. Głos w sprawie zabrał obrońca Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki.
Czynności przebiegły w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami. Moi klienci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń
— powiedział w rozmowie z RMF FM.
Jak ustalili dziennikarze RMF FM, przeszukanie dotyczyły poszukiwania nowych dowodów - nośników danych. Śledczy zabezpieczyli kilka rzeczy. Mecenas przekazał, że były to „rzeczy osobiste”. Paprocki dodał, że Wołodymyr Ż. jest skłonny do współpracy z polską stroną oraz oczekuje na zarzuty tak, aby mógł w pełni się z nich oczyścić.
xyz/RMF FM
