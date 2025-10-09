ABW w mieszkaniu Wołodymyra Ż! Śledczy szukali nowych dowodów ws. wysadzenia Nord Stream. Zabezpieczono kilka rzeczy

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź ABW / autor: Fratria
ABW / autor: Fratria

Śledczy z ABW dokonali w Pruszkowie przeszukania mieszkania Ukraińca podejrzanego w związku z wysadzeniem Nord Stream. „Czynności przebiegły w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami. Moi klienci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń” - powiedział mecenas Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki w rozmowie z RMF FM.

Wołodymyr Ż. jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania – w podwarszawskim Pruszkowie.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Przeszukanie ABW w domu Wołodymyra Ż.

Jak podał RMF FM, w domu podejrzanego pojawiło się ABW, które dokonało przeszukania. Głos w sprawie zabrał obrońca Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki.

Czynności przebiegły w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami. Moi klienci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń

— powiedział w rozmowie z RMF FM.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, przeszukanie dotyczyły poszukiwania nowych dowodów - nośników danych. Śledczy zabezpieczyli kilka rzeczy. Mecenas przekazał, że były to „rzeczy osobiste”. Paprocki dodał, że Wołodymyr Ż. jest skłonny do współpracy z polską stroną oraz oczekuje na zarzuty tak, aby mógł w pełni się z nich oczyścić.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Ważna poprawka Jabłońskiego! Pomoże zapobiec ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec. „Liczę, że uzyska poparcie wszystkich klubów”

TYLKO NAS. Julianna, żona Wołodymyra Ż: „Jestem tym wszystkim bardzo zszokowana”; „Nie widzieliśmy się z mężem”

Jest zażalenie na decyzję sądu ws. aresztu dla Wołodymyra Ż. Wcześniej został przesłuchany jako świadek w polskim śledztwie

Sprawa Wołodymyra Ż. Szef BBN: „Polska nie powinna przykładać swojej ręki do operacji wydania człowieka, który zaszkodził Rosji”

To budzi kontrowersje! Niemieckie służby przeszukały mieszkanie Wołodymyra Ż. Jakim prawem? „Zabrała i wywiozła z Polski”

xyz/RMF FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych