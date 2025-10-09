Wcześniej list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen teraz opublikowane nagranie. Na oficjalnych profilach prezydenta RP w mediach społecznościowych pojawił się spot dot. Paktu migracyjnego. Karol Nawrocki pokazuje, że wyborcze zobowiązania traktuje poważnie, a bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla niego priorytetem.
Uprzejmie informuję, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki w liście skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
Mocny spot prezydenta ws. paktu migracyjnego
Na oficjalnych profilach prezydenta RP Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych pojawił się spot dot. Paktu migracyjnego. W nagraniu przypomniano deklaracje wyborcze ówczesnego kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia Paktu migracyjnego. Nie chcę, żeby nielegalny migrant latał z nożem po placu zabaw, gdzie bawią się moje dzieci, nie zgadzam się na to
— mówił podczas jednego ze spotkań z wyborcami.
Pakt migracyjny wchodzi w życie w czerwcu 2026 roku.
