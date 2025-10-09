Wideo

Ofensywa prezydenta ws. Paktu migracyjnego. Pojawił się mocny spot! "Nie chcę, żeby nielegalny migrant latał z nożem po placu zabaw"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Nielegalni migranci / autor: Fratria/Kancelaria Prezydenta RP, screen
Nielegalni migranci / autor: Fratria/Kancelaria Prezydenta RP, screen

Wcześniej list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen teraz opublikowane nagranie. Na oficjalnych profilach prezydenta RP w mediach społecznościowych pojawił się spot dot. Paktu migracyjnego. Karol Nawrocki pokazuje, że wyborcze zobowiązania traktuje poważnie, a bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla niego priorytetem.

Uprzejmie informuję, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt

— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki w liście skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Mocny spot prezydenta ws. paktu migracyjnego

Na oficjalnych profilach prezydenta RP Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych pojawił się spot dot. Paktu migracyjnego. W nagraniu przypomniano deklaracje wyborcze ówczesnego kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia Paktu migracyjnego. Nie chcę, żeby nielegalny migrant latał z nożem po placu zabaw, gdzie bawią się moje dzieci, nie zgadzam się na to

— mówił podczas jednego ze spotkań z wyborcami.

Pakt migracyjny wchodzi w życie w czerwcu 2026 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Prezydent w liście do szefowej KE przypomniał o swojej wyborczej obietnicy. „Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji w Polsce”

Nowy spot PiS! „Bądźcie z nami 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie”; „Polska potrzebuje Twojego głosu”

Protest Prawa i Sprawiedliwości 11 października! Prezes Kaczyński: Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Zatrzymajmy ich!

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych