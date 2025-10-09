„Łamie prawo w sposób ostentacyjny i jednocześnie podlegający odpowiednim przepisom. To jest w gruncie rzeczy zmiana ustroju siłą” – tak Jarosław Kaczyński ocenił działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Mówił też o możliwej karze więzienia dla tego polityka.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany, podczas konferencji prasowej, o tzw. ustawę praworządnościową, którą zaprezentował minister Waldemar Żurek.
W sprawach praworządności nie ma żadnego kompromisu. Po prostu praworządność może być. A w praworządnym państwie, a mam nadzieję, że je przywrócimy, pan Żurek będzie musiał bardzo długo odpoczywać w państwowych zakładach karnych
– odparł prezes Kaczyński.
Łamie prawo w sposób ostentacyjny i jednocześnie podlegający odpowiednim przepisom. To jest w gruncie rzeczy zmiana ustroju siłą
– dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezes Kaczyński komentuje pomysły Żurka: Chcą wprowadzić system, w którym sądownictwo będzie dyspozycyjne wobec władzy
Skandal ws. losowania sędziów
Następnie prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sprawy skandalu związanego ze sprawą decyzji Waldemara Żurka ws. losowania sędziów.
W Polsce musi w końcu być zrobione to, co nie zostało zrobione po roku 1989. System, w którym oligarchia rządzi sądownictwem, sądownictwo „jest nasze”, proszę przypomnieć sobie te słowa, musi być zmieniony. Sądownictwo nie może być, ani PO, ani PiS-u, ani kogokolwiek. Musi być obiektywne. A niektórzy przypuszczają, że jedna decyzja sądowa o zwolnieniu jednego z naszych posłów, posła Mateckiego i stwierdzeniu, że nie ma żadnych dowodów na to, że popełnił przestępstwo, była powodem tego, co ostatnio zrobiono. Bo okazało się, że dwóch sędziów wylosowanych okazało się być porządnymi ludźmi, porządnymi sędziami i po prostu orzekło zgodnie ze stanem faktycznym. Na to zareagowano w ten sposób, że od teraz każdy skład będziemy „my” regulowali. To są przedsięwzięcia o kryminalnym charakterze, po prostu kryminalnym
– powiedział Jarosław Kaczyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742692-zurek-w-zakladzie-karnym-zdecydowana-zapowiedz-prezesa-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.