„Czy można mówić o demokracji angielskiej, skoro tam kilka tysięcy ludzi siedzi w więzieniach za to, że coś powiedziało” – pytał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, na której politycy PiS zapraszali na protest, który ta partia zaplanowała na 11 października.
W sobotę 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się protest przeciwko nielegalnej migracji oraz umowie Mercosur. Prezes Jarosław Kaczyński, podczas konferencji prasowej, zaprosił na to wydarzenie.
Ogromne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. I to niezależnie od tego, czy np. na rok, czy dwa Polska zostanie z tego wyłączona ze względów taktycznych. Taktycznych, bo związanych z wyborami 2027 roku, bo przecież Unia Europejska nie interesuje się żadną praworządnością, akceptuje to wszystko, co wyprawia się w Polsce, ale chce żeby tak ekipa w dalszym ciągu rządziła. Ale to do Polski przyjdzie ze wszystkimi daleko idącymi konsekwencjami, dotykającymi wszystkich obywateli. Może poza tymi, którzy mieszkają na zamkniętych osiedlach, czyli najbogatszą częścią społeczeństwa, która ma ogromny wpływ na bieg życia politycznego i społecznego. W związku z tym, tylko te interesy są w gruncie rzeczy brane pod uwagę
– powiedział.
Zagrożenie wynikające z umowy Mercosur
Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił również o zagrożeniu, jakim jest wejście w życie umowy Mercosur.
Sprawa Mercosuru to tylko jeden z elementów tragedii polskiego rolnictwa. To będzie też przedmiot tego spotkania. Polskie rolnictwo dzisiaj umiera. Za naszych rządów 1400 zł za tonę pszenicy, to była ta cena, do której jeszcze dopłacaliśmy. I te 1400 zł to było 1400 przed inflacją, czyli siła nabywcza tego była bliska 2000 zł. Teraz jest 600-700 zł. To są ceny kompletnie nieopłacalne. I to dotyczy nie tylko zbóż, ale wszystkich innych produktów podstawowych rolnych. To po prostu prowadzi do tego, by polskie rolnictwo się załamało, co oznacza załamanie struktury społecznej wsi. Nie dlatego, by większość wsi żyła z rolnictwa, bo tak nie jest. Zdecydowana większość już nie żyje z rolnictwa. Ale jest z rolnictwem związana. I ten atak nie jest przypadkowy, bo to jest część socjotechniki Unii Europejskiej, która chce wszystkie wielkie środowiska społeczne, które są oparciem dla konserwatywnego myślenia, działania (…) po prostu ograniczyć, niszczyć, bo chcą zachować dominację tej obecnej elity, która ma charakter, jak to oni nazywają, „liberalno-demokratyczny”, chociaż ta „liberalna demokracja” już od dawna pokazuje zęby
– powiedział.
Mówiąc o zagrożeniach dla Polski, prezes Kaczyński zwrócił uwagę również na przykłady międzynarodowe.
Czy można mówić o demokracji angielskiej, skoro tam kilka tysięcy ludzi siedzi w więzieniach za to, że coś powiedziało, a wobec kolejnych kilku tysięcy prowadzone są działania, zmierzające do ukarania za tego rodzaju czyny? Bez wolności słowa żadnej demokracji nie ma i być nie może. Biorąc po uwagę te plany ws. mowy nienawiści, będziemy mieli taką samą sytuację w Polsce, jeśli nie zatrzymamy tego wszystkiego. Jeżeli nie włączymy i to jako bardzo ważny podmiot w ten ruchu europejski. Bo istnieje dziś taki europejski ruch zmierzający do tego, by to wszystko, co dzisiaj dzieje się w Europie i tutaj trzeba dodać Zielony Ład, który niszczy gospodarkę, został powstrzymany. Są takie siły w Europie. Jest ich coraz więcej, są mocne. Nie zawsze mają takie poglądy jak my. Są daleko idące różnice, ale ten generalny kierunek musi być taki, by te siły w Europie zwyciężyły i musimy w tym brać udział. I to spotkanie będzie także w tym kierunku. Chcemy budować nadzieje Polaków na wielką zmianę. W Polsce i w Europie. Chodzi o to, by to się połączyło w pewną całość. Aby przyszła Polska mogła spokojnie funkcjonować w dobrych stosunkach z innymi krajami europejskimi, w ramach Unii Europejskiej, ale oczywiście zreformowanej, która zachowuje suwerenność państwa. Chodzi o to, by można to było wpisać w ten wielki plan Trumpa, który został przedstawiony przed ONZ
– powiedział Jarosław Kaczyński.
