Aneks do umowy Koalicji 13 Grudnia istnieje? Wiceminister z Polski 2050 pewny spełnienia żądań Hołowni. Kierwiński: Byłbym bardzo zdziwiony

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Koalicja 13 Grudnia / autor: Fratria
Koalicja 13 Grudnia / autor: Fratria

Wiceszef MON Paweł Zalewski z Polski 2050 w rozmowie z TOK FM potwierdził istnienie aneksu do umowy Koalicji 13 Grudnia. „Będzie wicemarszałek i wicepremier” - powiedział. Do słów koalicjanta odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Z tego, co wiem, żaden aneks - w formie dokumentu podpisanego - do tej umowy nie powstał” - skomentował członek KO.

Rotacyjny marszałek Szymon Hołownia ma złożyć 13 listopada br. rezygnację ze stanowiska. Według umowy koalicyjnej jego następcą ma zostać Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Hołownia zapowiedział jednak, że jego partia ma otrzymać w zamian funkcję wicemarszałka oraz wicepremiera.

Zalewski potwierdza istnienie aneksu

Paweł Zalewski z Polski 2050 w rozmowie w TOK FM ujawnił, że porozumienie koalicji zostało rozszerzone o dodatkowy dokument. Jak przekonywał, jego ugrupowanie ma otrzymać stanowiska wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.

Będzie wicemarszałek i wicepremier. W moim przekonaniu to nie ulega dyskusji. Donald Tusk jest liderem, któremu zależy na dobru koalicji i swojego rządu

— powiedział polityk.

Dodał też, że „umowa została niedawno doprecyzowana i te kwestie zostały uzgodnione”, a gdy prowadząca audycję stwierdziła, że nie ma wiedzy o takich ustaleniach, Zalewski odparł: „To informuję o tym”.

Powstał aneks, a jego elementem jest to, że Polska 2050 Szymona Hołowni będzie miała wicepremiera, ale na tym się nie koncentruję, bo uważam, że sprawa jest bezdyskusyjna

— dodał.

Kierwiński zaprzecza doniesieniom

Do tych słów odniósł się w tym samym programie Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz generalny PO wyraźnie zaprzeczył istnieniu jakiegokolwiek aneksu.

Byłbym bardzo zdziwiony, jakby jakiś aneks był podpisany (…) Z tego, co wiem, żaden aneks - w formie dokumentu podpisanego - do tej umowy nie powstał. Może pan Paweł Zalewski wie coś więcej? Dopuszczam taką możliwość

— stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Hołownia ujawnia! Wiemy, kiedy ustąpi ze stanowiska i kiedy miałby nastąpić wybór kolejnego marszałka. „Jeżeli te warunki zostaną spełnione”

Czarzasty nie zastąpi Hołowni?! Posłanka Polski 2050: Nie zagłosuję za tą kandydaturą. Nie będzie dobrym marszałkiem

xyz/TOK FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych