Wiceszef MON Paweł Zalewski z Polski 2050 w rozmowie z TOK FM potwierdził istnienie aneksu do umowy Koalicji 13 Grudnia. „Będzie wicemarszałek i wicepremier” - powiedział. Do słów koalicjanta odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Z tego, co wiem, żaden aneks - w formie dokumentu podpisanego - do tej umowy nie powstał” - skomentował członek KO.
Rotacyjny marszałek Szymon Hołownia ma złożyć 13 listopada br. rezygnację ze stanowiska. Według umowy koalicyjnej jego następcą ma zostać Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Hołownia zapowiedział jednak, że jego partia ma otrzymać w zamian funkcję wicemarszałka oraz wicepremiera.
Zalewski potwierdza istnienie aneksu
Paweł Zalewski z Polski 2050 w rozmowie w TOK FM ujawnił, że porozumienie koalicji zostało rozszerzone o dodatkowy dokument. Jak przekonywał, jego ugrupowanie ma otrzymać stanowiska wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.
Będzie wicemarszałek i wicepremier. W moim przekonaniu to nie ulega dyskusji. Donald Tusk jest liderem, któremu zależy na dobru koalicji i swojego rządu
— powiedział polityk.
Dodał też, że „umowa została niedawno doprecyzowana i te kwestie zostały uzgodnione”, a gdy prowadząca audycję stwierdziła, że nie ma wiedzy o takich ustaleniach, Zalewski odparł: „To informuję o tym”.
Powstał aneks, a jego elementem jest to, że Polska 2050 Szymona Hołowni będzie miała wicepremiera, ale na tym się nie koncentruję, bo uważam, że sprawa jest bezdyskusyjna
— dodał.
Kierwiński zaprzecza doniesieniom
Do tych słów odniósł się w tym samym programie Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz generalny PO wyraźnie zaprzeczył istnieniu jakiegokolwiek aneksu.
Byłbym bardzo zdziwiony, jakby jakiś aneks był podpisany (…) Z tego, co wiem, żaden aneks - w formie dokumentu podpisanego - do tej umowy nie powstał. Może pan Paweł Zalewski wie coś więcej? Dopuszczam taką możliwość
— stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Hołownia ujawnia! Wiemy, kiedy ustąpi ze stanowiska i kiedy miałby nastąpić wybór kolejnego marszałka. „Jeżeli te warunki zostaną spełnione”
— Czarzasty nie zastąpi Hołowni?! Posłanka Polski 2050: Nie zagłosuję za tą kandydaturą. Nie będzie dobrym marszałkiem
xyz/TOK FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742687-aneks-do-umowy-koalicji-13-grudnia-sprzeczne-informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.