”Pan minister Żurek nie jest niestety ministrem sprawiedliwości, tylko ministrem niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój konstytucyjny przy pomocy rozporządzenia, a więc aktu niższego rzędu” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
Szef KPRP Zbigniew Bogucki skomentował zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez nowego ministra Waldemara Żurka.
Pan minister Żurek nie jest niestety ministrem sprawiedliwości, tylko ministrem niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój konstytucyjny przy pomocy rozporządzenia, a więc aktu niższego rzędu. To znaczy, że chce zmieniać ustrój na „demokrację walczącą”, która nie liczy się z konstytucją, ustawami. To mnie szczególnie nie dziwi, bo taki jest też premier i taki jest minister…
