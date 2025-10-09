TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bogucki: Minister Żurek nie jest ministrem sprawiedliwości, a niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój

”Pan minister Żurek nie jest niestety ministrem sprawiedliwości, tylko ministrem niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój konstytucyjny przy pomocy rozporządzenia, a więc aktu niższego rzędu” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki skomentował zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez nowego ministra Waldemara Żurka.

Pan minister Żurek nie jest niestety ministrem sprawiedliwości, tylko ministrem niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój konstytucyjny przy pomocy rozporządzenia, a więc aktu niższego rzędu. To znaczy, że chce zmieniać ustrój na „demokrację walczącą”, która nie liczy się z konstytucją, ustawami. To mnie szczególnie nie dziwi, bo taki jest też premier i taki jest minister…

