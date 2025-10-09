Projekt tzw. ustawy praworządnościowej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu Rady Ministrów - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prezentując w czwartek ten projekt. Chcemy jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości – podkreślił. „Ludzie! Groteskowy minister! Już za same te słowa powinien wylecieć, gdyby to było normalne państwo” - napisała szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Ponadto - powiedział Żurek - budżet państwa wypłaca duże odszkodowania z powodu „chaosu, który mamy w wymiarze sprawiedliwości z tytułu wadliwie powołanych sędziów, wyroków, które zapadły, ale przede wszystkim z tytułu tego pierwotnego naruszenia naszej konstytucji oraz konwencji, które Polskę wiążą”.
Projekt nosi tytuł: „Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025”. Szef MS powiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu projekt „trafi do wykazu Rady Ministrów”.
Żurek zapewnił, że projekt jest zgodny z Konstytucją RP i prawem UE oraz uwzględnia stanowisko Komisji Weneckiej.
Chcemy jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości
— powiedział minister sprawiedliwości.
Żurek zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego i jego doradców z prośbą o „bardzo uważne przyjrzenie się” zapisom projektu ustawy „praworządnościowej”.
Chcemy tą ustawą pokazać kompromis, bo nam zależy, żeby ona została podpisana, a nie wyrzucona do kosza przez pana prezydenta
— powiedział Żurek podczas konferencji prasowej prezentującej projekt tzw. ustawy praworządnościowej.
Wśród wymienionych podczas konferencji celów projektu ustawy znalazły się m.in.: przełamanie „patowej” sytuacji w sądownictwie, uregulowanie statusu tzw. neosędziów; przywrócenie prawa obywatela do niezależnego, bezstronnego sądu; zakończenie „destrukcyjnego” podziału w sądownictwie; podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli; likwidacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez tzw. neosędziów oraz „przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce, respektowanego w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS”.
Jednym z założeń projektu będzie - jak przekazano - „powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów przed legalną KRS”.
Chcemy ponownie przeprowadzić konkursy
— zapowiedział szef MS Waldemar Żurek.
Jak poinformował Żurek, planowane rozwiązania mają na celu przede wszystkim „uregulowanie skutków uchwał neoKRS wydanych w latach 2028-2025”.
Zasadą jest ponowne przeprowadzenie konkursów przed legalną Krajową Radą Sądownictwa, która zostanie wyłoniona na podstawie tej ustawy, nad którą już bardzo intensywnie pracuje Departament Legislacji i ustrojowa komisja kodyfikacyjna
— zaznaczył szef MS.
Reakcja w sieci
Słowa Waldemara Żurka spotkały się z reakcją sędziów i polityków.
Minister sprawiedliwości na konferencji prasowej mówi o: „skali zainfekowania sądów przez uwaga!: „(neo)sędziów”. Ludzie! Groteskowy minister! Już za same te słowa powinien wylecieć, gdyby to było normalne państwo
– napisała szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Mam serdeczną prośbę do Państwa dziennikarzy - więcej kierownika resortu pana Żurka w mediach i koniecznie dać mu mówić! Nikt tak celnie nie obnaża prawdziwych motywów jego i jego kolegów pod hasłem „przywracania praworządności”. Sędziowie są zachwyceni
– przekonuje Kamil Zaradkiewicz.
A Państwo co myślicie o tym, że minister-prokurator-polityk Waldemar Żurek będzie ręcznie „kwalifikował” sędziów i decydował, czy mogą dalej orzekać?
– pyta Paweł Jabłoński.
Minister Żurek mówił o skali „zainfekowania” sądów tzw. neosędziami. To jest jednak porażające. Ludzie, którzy, w ogromnej części z nie swojej winy, znaleźli się w pułapce, są traktowani przez ministra, jak jakiś wirus, zaraza. Szok!
— napisał dziennikarz Polsat NEWS Wojciech Dąbrowski.
mly/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742679-co-jeszcze-wymysli-zurek-pokazal-nowa-ustawe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.