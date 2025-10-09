Komisja Europejska ułatwiła Chinom korzystanie z wydobywanego w Afryce kobaltu? Beata Szydło opisuje kontrowersyjną decyzję Ursuli von der Leyen ws. tzw. Lobito Corridor.
W swoim wpisie na portalu X, była premier RP komentuje ostatnie działania i przechwałki w wykonaniu szefującej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zwraca uwagę na fakt przekazania przez KE miliarda euro na „poprawę infrastruktury” w jednym z ważnych miejsc Afryki.
Ursula von der Leyen dziś rano przechwalała się swoimi „sukcesami”, wśród nich wymieniając umowę z Mercosur. Tak, zgoda na zniszczenie europejskiego rolnictwa to wielki „sukces”. Pomijam fakt, że jeszcze jej oficjalnie nie zawarto. Ale von der Leyen jako swoje wielkie osiągnięcie przedstawiła też tzw. Lobito Corridor. Komisja Europejska dała 1 miliard euro na poprawę infrastruktury w tamtym rejonie
– czytamy.
Czym jest Lobito Corridor?
Beata Szydło tłumaczy, czym jest wspominany Lobito Corridor i jaką funkcję pełni.
Co to jest Lobito Corridor? Otóż to trasa łącząca port Lobito w Angoli z kongijskim regionem Katanga. Katanga od dekad jest znana z górnictwa. Teraz wydobywa się tam głównie kobalt, niezbędny do produkcji baterii obecnych obecnie praktycznie w każdym nowoczesnym urządzeniu, od telefonów po samochody elektryczne
– pisze europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Komu pomoże inwestycja za pieniądze Komisji Europejskiej? Zdaniem Beaty Szydło, zyskają na tym… Chiny.
„No to super, że Komisja inwestuje w rozwój”, ktoś może powiedzieć. Problem w tym, że kobalt z Katangi nie trafia do europejskich fabryk. On trafia do fabryk chińskich. Von der Leyen chwali się tym, że zbudowała drogi, po których Chińczycy wywożą kobalt z Afryki do swoich fabryk, żeby zrobić z nich baterie do samochodów, które sprzedadzą Europejczykom!
– twierdzi.
Jedyne, co von der Leyen potrafi, to niszczyć europejską gospodarkę i pomagać krajom trzecim zalewać Unię ich produktami. Dlatego powinna zostać dziś wyrzucona. Jej trwanie na stanowisku zabija Unię
– dodaje.
