Prezydent Karol Nawrocki w Tallinie weźmie udział w spotkaniu państw grupy Arraiolos oraz odbędzie szereg spotkań dwustronnych, w tym prezydentem Estonii Alarem Karisem oraz prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem - poinformował w czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Kluczowym tematem - jak mówił podczas czwartkowego briefingu Przydacz - w rozmowach z przedstawicielami władz Estonii będzie tematyka bezpieczeństwa.
Polska, jak i Estonia była poddawana różnego rodzaju hybrydowym prowokacyjnym działaniom ze strony Federacji Rosyjskiej
— powiedział Przydacz, nawiązując do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej przez rosyjskie myśliwce MiG-31 oraz do incydentów z wlatującymi rosyjskimi dronami do Polski.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślał wagę współpracy w obszarze bezpieczeństwa z państwami bałtyckimi i poinformował, że jeszcze w tym roku prezydent Karol Nawrocki uda się z wizyta na Łotwę.
Przydacz poinformował ponadto, że w Estonii podczas spotkania grupy Arraiolos odbędą się trzy sesje rozmów dotyczące kolejno: najnowszych technologii i sztucznej inteligencji; bezpieczeństwa; sytuacji na Bliskim Wschodzie. W kontekście ostatniej sesji szef BPM akcentował stanowisko Polski wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Polska, także pan prezydent jako jej najwyższy reprezentant opowiada się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie, za rozwiązaniem dwupaństwowym
— mówił, dodając, że zarówno Izrael ma prawo do samoobrony, jak i naród palestyński i Palestyna mają prawo do „istnienia i funkcjonowania”.
Będziemy nawoływać do przestrzegania prawa międzynarodowego, jak i rezolucji ONZ
— zapowiedział.
Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy. Została utworzona w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów m.in.: Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W późniejszych latach dołączali do nich inni przywódcy.
