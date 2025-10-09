Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zadowolenie z ogłoszonego porozumienia między Izraelem i Hamasem w sprawie Strefy Gazy. Podkreślił, że walki muszą ustać raz na zawsze. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił z kolei, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy powinno stać się końcem wojny i początkiem uregulowania politycznego opartego na rozwiązaniu w postaci dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego. Z całego świata napływają pozytywne i pełne nadziei na trwały pokój oświadczenia przywódców.
W nocy z 8 na 9 października prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.
Cieszę się z ogłoszenia porozumienia, które ma zapewnić rozejm i uwolnienie zakładników w Strefie Gazy na podstawie propozycji wysuniętej przez prezydenta USA. Wyrażam uznanie dla dyplomatycznych wysiłków USA, Kataru, Egiptu i Turcji, które pośredniczyły w osiągnięciu tego pilnie potrzebnego przełomu
— napisał Guterres w oświadczeniu.
Wezwał wszystkie strony, których to dotyczy, by w pełni przestrzegały warunków porozumienia.
Wszyscy zakładnicy muszą być uwolnieni w godny sposób. Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych towarów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się zakończyć
— dodał.
Guterres zapewnił, że ONZ będzie wspierać pełne wdrożenie porozumienia i zwiększy pomoc humanitarną, a także będzie wspierać działania na rzecz odbudowy Strefy Gazy.
Wzywam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z tej epokowej okazji do wytyczenia wiarygodnej, politycznej ścieżki prowadzącej do zakończenia okupacji, uznającej prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, prowadzącej do rozwiązania dwupaństwowego, które umożliwi Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju i bezpieczeństwie. Stawki nigdy nie były wyższe
— podsumował Guterres.
Włochy gotowe wysłać żołnierzy
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani zadeklarował dziś, że jego kraj jest gotów wysłać żołnierzy do Strefy Gazy, gdyby skierowano tam międzynarodowe siły pokojowe. Tak na platformie X odniósł się do ogłoszonego porozumienia między Izraelem i Hamasem w sprawie tego terytorium.
Minister Tajani napisał: „Z Bliskiego Wschodu napływają doskonałe wiadomości - pokój jest bliski. Włochy, które zawsze popierały plan Stanów Zjednoczonych, gotowe są wnieść swój wkład, by umocnić zawieszenie broni, doprowadzić do nowych dostaw pomocy humanitarnej oraz uczestniczyć w odbudowie Strefy Gazy”.
Jesteśmy również gotowi wysłać żołnierzy w przypadku utworzenia międzynarodowych sił pokojowych, by zjednoczyć Palestynę
— dodał szef włoskiej dyplomacji.
Zadowolenie Japonii
Rząd Japonii z zadowoleniem przyjął dziś zawarcie pierwszej fazy porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem w sprawie Strefy Gazy. Tokio określiło je jako „ważny pierwszy krok” w kierunku zakończenia konfliktu. Amerykański plan zakłada rychłe uwolnienie wszystkich zakładników i wycofanie wojsk.
To ważny krok w kierunku uspokojenia sytuacji i urzeczywistnienia rozwiązania dwupaństwowego
— ocenił podczas briefingu rzecznik japońskiego rządu, Yoshimasa Hayashi.
Wysoko cenimy niestrudzone wysiłki krajów pośredniczących, w tym Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji, i wzywamy wszystkie strony do wiernego i stałego wdrażania porozumienia
— dodał.
Hayashi podkreślił gotowość Japonii do dalszego zaangażowania w regionie.
Nasz kraj będzie nadal, w ścisłej współpracy z państwami i organizacjami międzynarodowymi, przyczyniał się do poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, a także do międzynarodowych wysiłków na rzecz wczesnej odbudowy
— dodał.
We wrześniu podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku Japonia nie dołączyła do rosnącej listy krajów uznających państwowość palestyńską. Mimo to władze w Tokio utrzymują, że rozwiązanie oparte na idei dwupaństwowości jest jedyną realną drogą do pokoju, a uznanie Palestyny jest kwestią czasu, a nie tego, czy w ogóle do niego dojdzie.
Trwający konflikt w regionie rozpoczął się po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób. W wyniku masowych działań odwetowych Izraela w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 67 tys. Palestyńczyków.
„Znaczący przełom”
Porozumienie w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego w Strefie Gazy oznacza znaczący przełom
— oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
UE dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć wdrożenie tej inicjatywy
— dodała.
Jest to ogromne osiągnięcie dyplomatyczne i realna szansa na zakończenie wyniszczającej wojny i uwolnienie wszystkich zakładników
— podkreśliła Kallas.
„Chwila głębokiej ulgi”
Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył dzisiaj, że z zadowoleniem przyjął osiągnięcie porozumienia w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego dla Strefy Gazy. Podkreślił, że jest „to chwila głębokiej ulgi, którą odczuł cały świat”, a szczególnie izraelscy zakładnicy i ludność cywilna Strefy Gazy.
Szef brytyjskiego rządu wyraził wdzięczność „dla wysiłków dyplomatycznych Egiptu, Kataru, Turcji i USA, wspieranych przez naszych partnerów regionalnych, w zapewnieniu tego kluczowego pierwszego kroku”.
Porozumienie to musi teraz zostać w pełni i bezzwłocznie wdrożone, a towarzyszyć temu musi natychmiastowe zniesienie wszelkich ograniczeń w udzielaniu pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy
— oświadczył Starmer.
Premier w wydanym komunikacie wezwał wszystkie strony konfliktu do „wywiązania się z podjętych zobowiązań, zakończenia wojny, zbudowania fundamentów sprawiedliwego i trwałego zakończenia konfliktu oraz zrównoważonej drogi do długoterminowego pokoju”. Zapewnił, że Wielka Brytania „poprze te kluczowe, natychmiastowe kroki oraz kolejny etap rozmów, aby zapewnić pełną realizację planu pokojowego”.
„Szansa na trwały pokój”
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie porozumienia w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, opartego na planie zaproponowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jej zdaniem to szansa na trwały pokój.
To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa
— napisała szefowa KE.
Von der Leyen pochwaliła wysiłki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji, które doprowadziły - jak oceniła - do osiągnięcia przełomu. Wyraziła również zadowolenie z poparcia dla porozumienia ze strony rządów Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
Wszystkie strony muszą w pełni przestrzegać warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać bezpiecznie uwolnieni. Należy ustanowić trwałe zawieszenie broni. Cierpienie musi się skończyć
— oświadczyła szefowa KE na platformie X.
Von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska będzie nadal wspierać szybkie i bezpieczne dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy. Zapewniła też, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, UE będzie gotowa zaangażować się w proces odbudowy i rekonstrukcji regionu.
Dzisiejsza okazja powinna zostać wykorzystana. To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa, opartej na rozwiązaniu dwupaństwowym
— dodała we wpisie na platformie X.
Turcja będzie monitorować wdrażanie porozumienia
Turcja będzie ściśle monitorować wdrażanie porozumienia Izraela z Hamasem i kontynuować swój udział w procesie pokojowym
— zapewnił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.
Dodał, że Ankara będzie kontynuować starania o utworzenie niepodległej Palestyny.
Cieszę się, że rozmowy Hamasu z Izraelem w Szarm el-Szejk, w których jako Turcja mieliśmy swój udział, doprowadziły do zawieszenia broni w Strefie Gazy
— napisał na platformie X Erdogan.
Turecki przywódca podziękował przy tym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za „niezbędną wolę polityczną i nakłonienie rządu Izraela do zgodzenia się na zawieszenie broni”.
Szczególnie dziękuję też naszym bratnim krajom, Katarowi i Egiptowi, które udzieliły znaczącego wsparcia w osiągnięciu porozumienia
— dodał Erdogan.
Zapewnił, że Turcja będzie uważnie monitorować wdrażanie umowy i nadal brać udział w procesie pokojowym.
Będziemy kontynuować naszą walkę, dopóki w Palestynie nie powstanie niepodległe, suwerenne i geograficznie zintegrowane państwo palestyńskie w granicach z 1967 r., z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą
— napisał turecki prezydent.
Ankara od lat wzywa do utworzenia niezależnej Palestyny ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Izrael w wyniku tzw. wojny sześciodniowej z 1967 r. zajął należące wówczas do Syrii Wzgórza Golan, jordański Zachodni Brzeg, część Jerozolimy, okręg Gazy i półwysep Synaj, który w 1979 r. – na mocy egipsko-izraelskiego porozumienia pokojowego – wrócił do Egiptu. Niepodległa Palestyna miałaby obejmować Zachodni Brzeg i Strefę Gazy.
„Szansa na rozwiązanie dwupaństwowe”
Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił dzisiaj, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy powinno stać się końcem wojny i początkiem uregulowania politycznego opartego na rozwiązaniu w postaci dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego.
W komentarzu na serwisie X Macron podkreślił, że przyjmuje z zadowoleniem porozumienie, które określił jako „ogromną nadzieję dla zakładników (uprowadzonych przez Hamas) i ich rodzin, dla Palestyńczyków w Gazie i dla regionu”. Wskazał na wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa oraz mediatorów z Kataru, Egiptu i Turcji.
Mówiąc o spodziewanych skutkach porozumienia - końcu wojny i rozwiązaniu politycznym - zaznaczył, że Francja jest gotowa wnieść swój wkład w ich osiągnięcie. Zaznaczył, że w czwartek po południu odbędzie się spotkanie na ten temat z partnerami zagranicznymi Francji.
Paryż zapowiadał już wcześniej, że dziś po południu zorganizuje rozmowy dyplomatów z krajów europejskich i arabskich, których celem jest wsparcie planu pokojowego dla Strefy Gazy zaproponowanego przez Trumpa.
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele: Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Hiszpanii, Indonezji, Jordanii, Kanady, Kataru, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
— podał dziennik „Ouest-France”.
„Nadzwyczajna wiadomość”
Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła dziś, że porozumienie zawarte w Egipcie w sprawie pierwszej fazy realizacji planu prezydenta USA Donalda Trumpa to nadzwyczajna wiadomość, która otwiera drogę do zawieszenia broni w Strefie Gazy, uwolnienia zakładników i wycofania sił izraelskich na uzgodnione pozycje.
W wydanym komunikacie szefowa włoskiego rządu napisała: „Pragnę podziękować prezydentowi Trumpowi za nieustanne dążenie do zakończenia konfliktu w Strefie Gazy oraz mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji za ich wysiłki, które okazały się kluczowe dla osiągniętego pozytywnego rezultatu”.
To porozumienie i szersza droga wyznaczona przez plan Trumpa stanowią jedyną w swoim rodzaju szansę na zakończenie tego konfliktu, która musi absolutnie zostać przyjęta. Dlatego wzywam wszystkie strony, by w pełni szanowały już uzgodnione kroki i działały na rzecz szybkiej realizacji tych następnych, przewidzianych przez plan pokojowy
— podkreśliła Meloni.
Premier zapewniła, że Włochy będą dalej wspierać wysiłki mediatorów i gotowe są wnieść wkład w stabilizację, odbudowę i rozwój Strefy Gazy.
Zadowolenie Niemiec
Istnieje duża szansa na osiągnięcie niedługo porozumienia między Izraelem a Hamasem
— powiedział dziś kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Dodał, że Berlin jest zadowolony z tych doniesień.
Merz oświadczył, że Niemcy nadal obserwują sytuację, ale są przekonani, że do pokojowego rozwiązania może dojść jeszcze w tym tygodniu. Wyraził zadowolenie z „rozwoju sytuacji”.
Niemiecki rząd komunikował wcześniej, że wiąże spore nadzieję z przedstawionym przez Trumpa planem pokojowym dla Strefy Gazy.
Szef MSZ Johann Wadephul, który przebywał z kilkudniową wizytą na Bliskim Wschodzie, oświadczył 6 października, że Niemcy są gotowe pomóc Izraelczykom oraz Palestyńczykom przy realizacji tego planu. W tym kontekście wskazał na pomoc humanitarną, zaprowadzenie stabilizacji oraz odbudowę.
Będzie państwo palestyńskie?
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie Strefy Gazy między Izraelem i palestyńską organizacją Hamas oraz wyraził nadzieję, że umowa doprowadzi do powstania państwa palestyńskiego.
W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Abbas „pozytywnie przyjął zapowiedź prezydenta Trumpa o porozumieniu mającym położyć kres wojnie w Strefie Gazy”.
Wyraził też „nadzieję, że te wysiłki będą preludium do trwałego rozwiązania politycznego (…) prowadzącego do zakończenia izraelskiej okupacji Państwa Palestyna i utworzenia niezależnego Państwa Palestyńskiego”.
— Kallas: Europa chce być częścią trumpowskiej Rady Pokoju dla Gazy. Mamy ważną rolę do odegrania
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742666-swiat-reaguje-na-porozumienie-ws-gazy-epokowa-okazja
