„Znaleźli sposób na to, że przegrali wybory prezydenckie. Zmieniają prawo bez ustaw, za pomocą rozporządzeń ministerialnych. Maski opadły. To koniec demokracji parlamentarnej w takim wymiarze, jaki znaliśmy. To nie parlament dzisiaj ustala prawo, ale wola ministra, czy premiera” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS, były szef MAP Jacek Sasin. „To się skończy, bo żadna władza nie trwa wiecznie” - akcentował jednocześnie.
Bachmann, Tusk i Niemcy
Były wicepremier stwierdził w rozmowie z red. Marcinem Wikłą, że „Tusk mówił o tym, że nikt go w Europie nie ogra”, a „właśnie został po raz kolejny ograny”.
Jest ogrywany na każdym kroku. Chyba, że tak naprawdę nie jest ogrywany, a podpisuje się pod tymi wszystkimi fatalnymi rozwiązaniami dla Polski, a tylko Polaków mami, że jest przeciw?
— dodał.
Padło pytanie, kim w tej konfiguracji jest niemiecki publicysta Klaus Bachmann, który kiedyś zachęcał Donalda Tuska, do tego, żeby wziąć siłą telewizją publiczną, a teraz namawia, by lider PO i szef rządu poszedł po NBP, a także polskie złoto.
Jest wyrazicielem - można powiedzieć - opinii niemieckiej. Tego, co nie wypada powiedzieć politykom, to mówi Klaus Bachmann. Oni dokładnie tak myślą, tak postrzegają Polskę. Tuska traktują jako swojego namiestnika w Polsce i są rozczarowani jego nieskutecznością, bo miał on Polskę całkowicie spacyfikować, zniszczyć opozycję, zniszczyć PiS i miał Polskę skierować na takie bardzo bezpośrednie tory uczynienia z niej wasala niemieckiego, nie tylko w tym wymiarze nieformalnym, ale praktycznie formalnie
— odpowiedział Jacek Sasin.
Nie zagrało to, iż przeliczył się ze swoimi możliwościami anihilacji PiS. To mu się po prostu nie udało. My mamy ogromną determinację, żeby niezależnie od represji, walczyć o realizację swojego programu, a de facto walczyć o polską suwerenność
— dodał.
Taka wypowiedź jak Bachmanna, powinna rzeczywiście każdego Polaka przekonać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Przecież to położenie ręki na NBP to nie jest tylko kwestia zrabowania tych środków, które są naszym zabezpieczeniem, gwarancją polskiej niezależności finansowej, ale to przede wszystkim droga do tego, żeby zlikwidować polska suwerenność monetarną. Chodzi o to, żeby w Polsce było euro. Niemcom na tym zależy
— podkreślił były minister aktywów państwowych.
„To nie parlament dzisiaj ustala prawo”
W programie „Rozmowa Wikły” Jacek Sasin zwrócił uwagę, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek demoluje nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale także cały system prawny w Polsce!
De facto unieważnił w Polsce prawo. Mamy taką sytuację, w której żadna ustawa nie obowiązuje, jeśli nie zgadzają się z nią rządzący
— kontynuował.
Znaleźli sposób na to, że przegrali wybory prezydenckie. Zmieniają prawo bez ustaw, za pomocą rozporządzeń ministerialnych. Maski opadły. To koniec demokracji parlamentarnej, w takim wymiarze, jaki znaliśmy. To nie parlament dzisiaj ustala prawo, ale wola ministra, czy premiera
— dodał polityk PiS.
To się skończy, bo żadna władza nie trwa wiecznie
— zaznaczył.
My oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby jak najszybciej tę władzę zakończyć, ale metodami demokratycznymi
— wskazał gość Telewizji wPolsce24, choć dodał, że opozycja zderza się z niedemokratycznymi działaniami drugiej strony.
Jestem przekonany, że najlepsza metodą na walkę z tym bezprawiem jest prawo. Oni oczekiwaliby, żebyśmy zniżyli się do ich poziomu, takiego poziomu demolowania państwa, jak oni to robią (…). My tą drogą na pewno nie pójdziemy. Ale musimy być skuteczni, jeśli chodzi o przekaz do opinii publicznej
— wyjaśnił Jacek Sasin.
