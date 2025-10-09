Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma umożliwiać premierowi - jak wskazuje KPRM - „kształtowanie składu rządu w sposób, który pozwoli ograniczyć liczbę członków gabinetu”. Problem polega jednak na tym, że tego samego dnia… powołano dwóch nowych wiceministrów.
Wśród przyjętych przez Radę Ministrów projektów ustaw znalazł się projekt zmian w niektórych ustawach związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, przygotowany przez ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka.
W komunikacie po posiedzeniu rządu podkreślono, że „projekt umożliwia Prezesowi Rady Ministrów kształtowanie składu rządu w sposób, który pozwoli ograniczyć liczbę członków gabinetu”. „Dotyczy to takich obszarów działania jak polityka senioralna czy realizacja zasady równego traktowania”.
Okazuje się jednak, że rządzący mają do tych założeń dosyć „luźne” podejście, ponieważ tego samego dnia liczba ministrów - już rekordowa - uległa kolejnemu zwiększeniu.
Marek Krawczyk
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wręczyła powołanie na stanowisko podsekretarza stanu Markowi Krawczykowi.
Marek Krawczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Odbył również studia semestralne na Uniwersytecie Karola w Pradze na wydziale Stosunków Międzynarodowych. Z wykształcenia jest prawnikiem.
Na początku drogi zawodowej zajmował się zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu dla dużej korporacji. W latach 2006-2010 pracował w PKN ORLEN S.A., a następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 2013 do 2015 roku był pracownikiem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W latach 2015-2021 pracował w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie zajmował się radiem publicznym i reklamą w radiu i telewizji.
Od 2024 roku był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył nowy program dla małych i średnich organizacji pozarządowych „Moc małych społeczności”, który miał na celu budowanie odporności społecznej. Do lipca br. pełnił rolę wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
Krawczyk jest przewodniczącym koła Partii Polska 2050 Szymona Hołowni nr 2 w Warszawie.
Jest także współautorem pierwszego w Polsce raportu zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI) stanowiącego międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.
Grzegorz Wrona
To jednak nie wszystko. „Wzmocniony” został także resort aktywów państwowych.
Premier Donald Tusk powołał z dniem 8 października 2025 r. Grzegorza Wronę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nominację wręczył minister Wojciech Balczun
— poinformowało ministerstwo w mediach społecznościowych.
as/X/PAP
