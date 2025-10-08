Stacja TVN zawzięła się na polityków Polski 2050? Poseł Kamil Wnuk, który reprezentuje tę partię, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 o „atakach” na każdym kroku.
Kamil Wnuk był gościem Marka Pyzy w programie „Minęła 20:05”. Dziennikarz ujawnił, że w przerwie na reklamy poseł Polski 2050 miał powiedzieć: „Ale nas cisną na sejmowych korytarzach”.
Dopytywany o to, co znaczą te słowa, Wnuk odparł:
Jest taka partia polityczna. Nazywa się TVN. Ma swoją narrację i w tej narracji nie istnieje Polska 2050. Jest na każdym kroku atakowana, wskazywana jako podmiot, który nie powinien istnieć. Nie wiem, co powinniśmy zrobić, by zaczęli o nas obiektywnie mówić w tamtej stacji.
TVN nie lubi już Hołowni?
Gdy przypomniano mu, że jego lider występował na antenie tej stacji, Wnuk tłumaczył:
W momencie, gdy nasz lider pracował w tamtej telewizji, to myślę, że ona troszkę inaczej funkcjonowała. Zresztą program, w którym on pracował, był bardziej publicystyczny, rozrywkowy, a nie informacyjny. A teraz mam wrażenie, że część środowiska dziennikarskiego próbuje kreować rzeczywistość inną niż jest w rzeczywistości.
mly/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742645-posel-polski-2050-jest-taka-partia-nazywa-sie-tvn
