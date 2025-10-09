„Sławek będę mówić powoli. Tutaj jest Sejm. Jesteś posłem. Tutaj pracujesz. Tutaj nie pijemy” - drwił Adrian Zandberg w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, atakując Sławomira Mentzena, który sprzeciwił się pomysłom wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w sejmowej restauracji.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen na antenie Radia Zet sprzeciwiał się pomysłom wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w sejmowej restauracji.
Z tego, co ja wiem, bo w żadnej nie uczestniczyłem, to imprezy są przede wszystkim w pokojach sejmowych i to czy będzie sprzedaż alkoholu, czy nie, nic w tej sprawie nie zmieni. Rzeczywiście czasem posłowie wieczorami siedzą w barze „za kratą”, kilka razy też tam byłem. Natomiast jeżeli się zabierze tę możliwość, to już w ogóle stracimy jakiekolwiek kontakty ze sobą
— powiedział.
Tak można przynajmniej poznać posłów z innej partii, wymienić się perspektywami. Po alkoholu się często lepiej rozmawia. Gdyby tego nie było, to Sejm stanie się trochę takim mniej ludzkim miejscem
— wskazał.
„Krótka piłka” Zandberga
Wypowiedź tę skomentował w mediach społecznościowych lider partii Razem Adrian Zandberg.
Krótka piłka, albo impreza, albo praca. Jak nie możesz wytrzymać dnia w pracy bez kielicha, to masz problem. Sprzedaż wódki w trakcie posiedzeń Sejmu, pijani posłowie na sali głosowań to patola. Chcesz się napić? Idź sobie do knajpy gdzieś indziej. Po pracy
— napisał w serwisie X.
Lider Razem drwi
Na profilu Razem pojawiło się także nagranie, na którym Zandberg odnosił się do wypowiedzi Mentzena.
Skup się posłuchaj. Sławek będę mówić powoli. Tutaj jest Sejm. Jesteś posłem. Tutaj pracujesz. Tutaj nie pijemy
— mówił, stojąc w sali plenarnej.
Następnie kamera przeniosła się na sejmowy korytarz.
Tutaj też jest Sejm i tutaj też nie pijemy
— przekonywał lider Razem.
Na końcu kamera przeniosła się do sejmowej restauracji.
A tutaj jest sejmowa stołówka i tu możesz wypić… kompocik
— wskazał.
Na koniec Zandberg stwierdził, że Sejm znajduje się w centrum Warszawy, gdzie jest dużo restauracji i można iść wypić po pracy.
