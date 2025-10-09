TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Serwują Polakom "neo-CPK". Horała: Pod wpływem nacisku społecznego rząd uznał, że nie może całkowicie go zaorać

Rządowy projekt poza nazwą nie realizuje większości celów, które CPK miał realizować, jak chociażby budowanie krajowych kompetencji przemysłowych, likwidacja wykluczeń komunikacyjnych, dostarczenie mobilności wszystkim Polakom” - wskazał dla Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK, były wiceminister infrastruktury.

Marcin Horała, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia, został zapytany o to, czy jego zdaniem istnieje obawa, że prezydencki projekt ws. powrotu do oryginalnego CPK, który przetrwał w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem go w pierwszym czytaniu, przepadnie podczas prac w komisji.

To oczywiście zawsze może zdarzyć, chociaż to, że nie przepadł w tym pierwszym głosowaniu pomimo dyspozycji Donalda Tuska, jest bardzo dobrym objawem…

