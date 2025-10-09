„Rządowy projekt poza nazwą nie realizuje większości celów, które CPK miał realizować, jak chociażby budowanie krajowych kompetencji przemysłowych, likwidacja wykluczeń komunikacyjnych, dostarczenie mobilności wszystkim Polakom” - wskazał dla Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK, były wiceminister infrastruktury.
Marcin Horała, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia, został zapytany o to, czy jego zdaniem istnieje obawa, że prezydencki projekt ws. powrotu do oryginalnego CPK, który przetrwał w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem go w pierwszym czytaniu, przepadnie podczas prac w komisji.
To oczywiście zawsze może zdarzyć, chociaż to, że nie przepadł w tym pierwszym głosowaniu pomimo dyspozycji Donalda Tuska, jest bardzo dobrym objawem…
