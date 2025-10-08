Prokurator Generalny Waldemar Żurek zwrócił się do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów od podejmowania w tej Izbie czynności zastrzeżonych dla sądu. Żurkowi nie podoba się, że zostali legalnie powołani i złożyli ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą po 2017 r.
We wrześniu Żurek skierował wezwania do sędziów SN mianowanych po 2017 r., by przestali orzekać, bo według niego w ten sposób naruszają prawo. Jednoosobowo Żurek twierdzi, że uchwalone zgodnie z obowiązującą konstytucją przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie obowiązują.
PG Waldemar Żurek zwrócił się do Prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o wykluczenie od podejmowania czynności orzeczniczych sześciu sędziów powołanych z udziałem KRS niespełniającej konstytucyjnych wymogów
Żurek chce kasy
Chodzi o członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej powołanych do SN po 2017 r.: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Marka Motuka, Marka Siwka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego.
Żurek wskazał sumę kwot przyznanych odszkodowań „w związku z działalnością orzeczniczą poszczególnych osób”, o których mowa w jego wystąpieniu: Tomasz Demendecki - około 42 tys. 700 zł, Marek Dobrowolski - około 42 tys. 700 zł, Marek Motuk - około 512 tys. 400 zł, Marek Siwek - około 580 tys. 720 zł, Maria Szczepaniec - około 224 tys. 175 zł, Paweł Wojciechowski - około 96 tys. 75 zł.
