Ważna poprawka Jabłońskiego! Pomoże zapobiec ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec. "Liczę, że uzyska poparcie wszystkich klubów"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podzielił się w mediach społecznościowych pomysłem poprawki do poselskiego projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności Ukrainy, która miałaby pomóc podejrzewanemu o wysadzenie nitek gazociągów Nord Stream Wołodymyrowi Ż., który znalazł się „na celowniku” Niemiec.

Paweł Jabłoński we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych wskazał, że można zapobiec ekstradycji Wołodymyra Ż. do Niemiec.

Niemcy są bardzo sprytni: sporządzili formalnie prawidłowy Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), który może być podstawą ekstradycji Wołodymyra Ż. za zniszczenie Nord Stream

— wskazał.

Sąd może tego wniosku nie uwzględnić – i nie powinien, z uwagi na to, że Wołodymyr Ż. nie może w RFN liczyć na niezawisły i bezstronny sąd w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (jest ścigany z przyczyn politycznych – a sędziowie w Niemczech powoływani są wszak przez komisje złożone w większości z polityków SPD i CDU – partii przez lata budujących sojusz z Rosją) Ale niestety w wielu naszych sądach pokutuje mit, że w Niemczech panuje stuprocentowa praworządność – istnieje zatem spore ryzyko, że Wołodymyr Ż. zostanie wydany… chyba że zdążymy zmienić jeden przepis

— dodał.

Sejmowa ustawa

Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że Sejm obraduje właśnie nad ustawą „o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy”

Ustawa ta wprowadza AMNESTIĘ dla obywateli RP, którzy nie uzyskali formalnej zgody MON na służbę w obcej armii – po to, aby walczyć z rosyjską agresją. Jutro rano pierwsze posiedzenie podkomisji w sprawie tej ustawy

— podkreślił.

To krótka ustawa, wskazująca listę czynów ściganych na podstawie kodeksu karnego i ustawy o obronie ojczyzny – które „przebacza się i puszcza w niepamięć” z uwagi na to, że zostały popełnione w walce z rosyjską agresją

— dodał.

Krótka poprawka

W tym kontekście Paweł Jabłoński wyszedł z inicjatywą poprawki, która może pomóc Wołodymyrowi Ż.

Zaproponowałem krótką poprawkę do tej ustawy – aby amnestią objąć także czyn z art. 254a kodeksu karnego – tj. niszczenie elementów infrastruktury (m. in. gazowej) – pod warunkiem że czyn ten popełniony został w celu przeciwdziałania skutkom agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także w celu osłabienia zdolności wojskowych, wywiadowczych lub gospodarczych agresora.

— zaznaczył.

Dlaczego to istotne? Zgodnie z art. 607p § 1 pkt 1) kodeksu postępowania karnego, jeżeli przestępstwo, którego dotyczy ENA podlega darowaniu na mocy amnestii – bezwzględnie ODMAWIA SIĘ WYKONANIA ENA

— wskazał.

Liczę na to, że poprawka uzyska poparcie wszystkich klubów – i że tym samym naprawimy skutki skandalicznych działań prokuratury Waldemara Żurka

— zakończył.

