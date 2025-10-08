TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. NBP i prof. Glapiński na celowniku. Marlena Maląg: Wiemy, że instrukcje dla Tuska płyną z Berlina i Brukseli

Po pierwsze to wielkie podziękowania i wielki szacunek dla pana prof. Adama Glapińskiego za to, co robił i robi dla Polski. Niemcy w ogóle nie powinni się tym tematem zajmować. Natomiast wiemy, że instrukcje dla Donalda Tuska płyną z Berlina i Brukseli” - tak na antenie Telewizji wPolsce24 eurodeputowana PiS Marlena Maląg skomentowała kolejne mocne sugestie, które popłynęły z Niemiec.

CZYTAJ WIĘCEJ: Znany niemiecki dziennikarz sugeruje Tuskowi „zamach” na NBP i prezesa prof. Glapińskiego. „Zarzuty rozsypały się jak domek z kart”

Z Niemiec popłynęły kolejne mocne sugestie, tym razem dotyczące polskiego banku centralnego i jego prezesa prof. Adama Glapińskiego. Znany niemiecki dziennikarz…

