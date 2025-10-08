„Po pierwsze to wielkie podziękowania i wielki szacunek dla pana prof. Adama Glapińskiego za to, co robił i robi dla Polski. Niemcy w ogóle nie powinni się tym tematem zajmować. Natomiast wiemy, że instrukcje dla Donalda Tuska płyną z Berlina i Brukseli” - tak na antenie Telewizji wPolsce24 eurodeputowana PiS Marlena Maląg skomentowała kolejne mocne sugestie, które popłynęły z Niemiec.
Z Niemiec popłynęły kolejne mocne sugestie, tym razem dotyczące polskiego banku centralnego i jego prezesa prof. Adama Glapińskiego. Znany niemiecki dziennikarz…
