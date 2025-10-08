Cóż za zwrot! Prokuratura Regionalna w Warszawie opublikowała komunikat o postanowieniu sądu w sprawie Sławomira Nowaka, rekomendując… złożenie zażalenia na tę decyzję. „W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd umarzając postępowanie - na posiedzeniu wstępnym, przed rozpoczęciem rozprawy głównej - z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, przekroczył zakres wstępnej kontroli oskarżenia i dokonał nieuprawnionej merytorycznej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów” - czytamy na stronie internetowej stołecznej Prokuratury Regionalnej. Co na to podający się za prokuratora krajowego Dariusz Korneluk, który jeszcze przedwczoraj zarzekał się, że wszystko przebiegło prawidłowo? Tymczasem Prokuratura Regionalna podkreśla w komunikacie, że oceny dokonała na polecenie Prokuratora Krajowego.
Prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch, wiceprezes do spraw organizacyjnych stowarzyszenia „Lex Super Omnia”, znanego z walki z reformą sądownictwa w czasach rządów PiS nie sprzeciwiła się umorzeniu sprawy Sławomira Nowaka. Decyzja o umorzeniu tzw. polskiego wątku zaszokowała we wrześniu tego roku opinię publiczną, a jej zasadność budziła wiele zastrzeżeń.
Analiza materiału dowodowego doprowadziła Sąd do uznania, że nawet w przypadku przeprowadzenia wszystkich zgromadzonych dowodów na rozprawie, nadal brak byłoby podstaw do przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonym w niniejszej sprawie. W ocenie Sądu przeprowadzenie postępowania dowodowego nie daje widoków na zmianę wniosków
— ocenił asesor sądowy po zaledwie 4-godzinnej rozprawie.
CZYTAJ TAKŻE:
-NASZ NEWS. Znamy uzasadnienie umorzenia sprawy Nowaka. Asesor Domasat: Po przeprowadzeniu rozprawy, nadal brak byłoby podstaw
-NASZ NEWS. To ona nie sprzeciwiła się umorzeniu sprawy Nowaka! Małgorzata Ceregra-Dmoch to wiceprezes „Lex Super Omnia”
Miażdżąca ocena Prokuratury Regionalnej
Ocenę orzeczenia sądu przeprowadziła dziś Prokuratura Regionalna w Warszawie. I nie jest ona najlepsza dla prawników, którzy decydowali o umorzeniu.
Prokuratura Regionalna w Warszawie, wykonując polecenie Prokuratora Krajowego, przeprowadziła analizę zasadności postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy –Mokotowa w Warszawie z dnia 19 września 2025 roku (sygn. VIII K 105/25) o umorzeniu postępowania karnego przeciwko Sławomirowi N. i innym, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 228 § 1 k.k., na podstawie art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k., z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia
— czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej.
W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd umarzając postępowanie - na posiedzeniu wstępnym, przed rozpoczęciem rozprawy głównej - z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, przekroczył zakres wstępnej kontroli oskarżenia i dokonał nieuprawnionej merytorycznej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów. W związku z powyższym, Prokuratura Regionalna w Warszawie rekomenduje Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożenie zażalenia na opisane postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie z dnia 19 września 2025 roku, celem jego oceny przez sąd odwoławczy.
— podsumowuje prokuratura.
Korneluk twierdził, że… wszystko jest w porządku?
W pierwszym zdaniu komunikatu dowiadujemy się, że ocenę przeprowadzono na polecenie Prokuratora Krajowego. Choć tym legalnym jest Dariusz Barski, to obecna władza za Prokuratora Krajowego uznaje Dariusza Korneluka, który z kolei podaje się za PK na mocy „dekretu Prezesa Rady Ministrów”.
Jest to wszystko o tyle ciekawe, że Korneluk, nie dalej jak przedwczoraj, stwierdził w rozmowie z TOK FM:
Na ile ja się zapoznałem z tym postanowieniem, to z tego postanowienia jasno wynika - nie ma dowodów jednoznacznie świadczących o popełnieniu winy, o popełnieniu przestępstw skazanych osób, bo tam umorzenie dotyczy czterech osób, nie tylko pana Nowaka.
CZYTAJ TAKŻE: Nowak czysty w tzw. wątku polskim? Na Giertycha też nie ma dowodów? Korneluk i wszystko jasne. „Nie interesuje nas barwa polityczna”
aja/www.gov.pl/web/pr-warszawa
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742620-zwrot-w-sprawie-nowaka-prokuratura-rekomenduje-zazalenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.