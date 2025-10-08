KOMENTARZE

Więcej Polaków wyjechało z Niemiec do Polski, niż odwrotnie. Tusk pisze o "patriotycznym i kompetentnym rządzie". Fala KOMENTARZY!

Premier Donald Tusk napisał na X, że dzięki pracy jego „patriotycznego i kompetentnego” rządu więcej Polaków wyjechało z Niemiec do Polski niż odwrotnie. Jego wpis spotkał się z lawiną negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. „Wystarczył rok pracy patologicznego i niekompetentnego rządu, żeby po raz pierwszy w historii Polski deficyt budżetowy wynosił aż 289 mld, a sytuacja ekonomiczna Polaków dynamicznie się pogorszyła” - zauważyła europoseł PiS Anna Zalewska.

Donald Tusk ocenił patetycznie w mediach społecznościowych, że rzekomo na skutek „pracy patriotycznego i kompetentnego rządu” więcej Polaków wróciło z RFN do ojczyzny niż odwrotnie.

Wystarczył rok pracy patriotycznego i kompetentnego rządu, żeby po raz pierwszy więcej Polaków wyjechało z Niemiec do Polski, niż z Polski do Niemiec. Fajnie, nie?

— napisał na X Donald Tusk.

Umie pan rozbawić”

Komentarz premiera Donalda Tuska nie spotkał się, delikatnie mówiąc, z pozytywnym przyjęciem w mediach społecznościowych.

Wystarczył rok pracy patologicznego i niekompetentnego rządu, żeby po raz pierwszy w historii Polski deficyt budżetowy wynosił aż 289 mld, a sytuacja ekonomiczna Polaków dynamicznie się pogorszyła

— zaznaczyła Anna Zalewska.

Czego? Jakiego rządu? To nie efekt waszych działań, tylko niemieckiego kryzysu spowodowanego Murzynami. Fajnie to by było dopiero, gdybyście w końcu wzięli się do roboty

— napisał Konrad Berkowicz.

Szkoda, że Pan wrócił

— ocenił Tobiasz Bocheński.

Umie pan rozbawić

— wskazała Monika Pawłowska.

Słowo „patriotyzm” w Pana ustach brzmi jak szydera z patriotyzmu

— stwierdził Wojciech Gnat.

Panie Premierze, a może chodzi o to, że za rządów PO-PSL kto miał wyjechać to już wyjechał?

— dopytywał Patryk Spaliński.

Szkoda, że naukowcy akurat wyjeżdżają z Polski do Niemiec, nie?

— ironizował Michał Filipiak.

Ciekawe, że gdy politykom KO przychodzi tłumaczyć się za trudną sytuację w jakimś obszarze działania państwa, wtedy dominującą narracją jest zrzucanie winy na poprzedników i twierdzenie, że problem nawarstwiał się latami. Jednak gdy istnieje jakiś pozytywny punkt w naszej rzeczywistoci, politycy KO natychmiastowo zawłaszczają wyłączną odpowiedzialność za jego wystąpienie.

maz/X

