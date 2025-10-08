Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet stwierdził, że wyobraża sobie współpracę z PiS-em tylko wówczas, gdy… z największej partii w polskim Sejmie odejdzie jej przewodniczący Jarosław Kaczyński, ale również jeden z wiceprezesów Mateusz Morawiecki. Polityk jest zdania, że istnieje możliwość „paktu senackiego” PiS-Konfederacja, ale pod warunkiem, że gospodarzem tej inicjatywy byłby prezydent Karol Nawrocki.
W ostatnim czasie „iskrzy” między PiS a Konfederacją, a po wysokim wyniku w I turze wyborow prezydenckich Sławomir Mentzen najwyraźniej poczuł się na tyle ważny, aby „podgryzać” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet Mentzen uznał najwyraźniej, że może dyktować warunki bardziej od siebie doświadczonemu, dużo starszemu politykowi, który wypromował trzech prezydentów, trzech premierów, a jego partia sprawowała władzę przez dwie kadencje.
„Pakt senacki” pod patronatem prezydenta Nawrockiego?
Pytany o „pakt senacki” PiS-Konfederacja, Mentzen odparł:
Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim.
Natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim
— dodał.
Na uwagę Rymanowskiego, że prezydent Nawrocki nie należy do żadnej partii i nie jest liderem żadnego ugrupowania, odpowiedział:
Tym lepiej, gdyby na przykład Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie.
Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać. Natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej takiej szerokiej listy. (…) Byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia.
„Będzie bardzo ciężko”
Sławomir Mentzen postawił też dość zaskakujący warunek ewentualnej współpracy z PiS.
Rzeczywistość wygląda tak, że póki tam głową jest Jarosław Kaczyński, jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko się porozumieć
— stwierdził lider Konfederacji.
Czyli pan chciałby, żeby Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki odeszli, a wtedy byłaby szansa na rozmowy z PiS-em?
— zapytał Bogdan Rymanowski.
Wtedy porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia
— powiedział Mentzen.
Pytany, czy jego zdaniem odejście tych dwóch polityków jest w ogóle możliwe, gość Radia Zet stwierdził:
Jeżeli nie dojdzie do odejścia, no to pewnie nie będzie żadnego porozumienia.
Innymi słowy - Mentzen byłby gotów współpracować z PiS-em, gdyby… nie było ono PiS-em.
