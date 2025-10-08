„To, co proponuje, samo przez się jest już przestępstwem i w związku z tym powinna być odpowiednia reakcja wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy mieli w Polsce normalną prokuraturę, legalną, kierującą się prawem i taka reakcja nastąpi” - powiedział na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie Telewizji wPolsce24 o atak Klausa Bachmanna na NBP.
Dominika Celińska z Telewizji wPolsce24 zapytała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o niemieckiego dziennikarza Klausa Bachmanna, który nawoływał do ataku na prezesa NBP i przejęcie rezerw złota i walut.
On już kiedyś, na samym początku „nowych czasów” wypowiadał się, że w Polsce powinny być zastosowane wszystkie metody państwa policyjnego, a teraz wzywa, widząc niebezpieczeństwo, że trzeba coś takiego zrobić
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Teraz jest pytanie, dlaczego organy ścigania tym panem się nie zajmują? On mieszka w Polsce, ma chyba nawet obywatelstwo polskie. Jest tu gdzieś profesorem. On robi rzeczy, które powinny prowadzić do pytania, kim właściwie jest. Chodzi tu o ewentualność związków ze służbami niemieckimi, a może i nie tylko niemieckimi
— dodał.
Po drugie to, co proponuje, samo przez się jest już przestępstwem i w związku z tym powinna być odpowiednia reakcja wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy mieli w Polsce normalną prokuraturę, legalną, kierującą się prawem i taka reakcja nastąpi
— stwierdził Jarosław Kaczyński.
Hańba III RP
Dziennikarka Telewizji wPolsce24 pytała również lidera opozycji o stopę bezrobocia, która we wrześniu wyniosła 5,6 proc. oraz o ewentualne reperkusje społeczne, które mogą się pojawić, jeśli będzie ona nadal rosła.
Jest wiele zapowiedzi, które mogą prowadzić do wniosku, który oczywiście nie jest wnioskiem pewnym, ale prawdopodobnym, że przy takiej polityce, przy takim rządzie, za jakiś czas w Polsce powróci problem bezrobocia jako istotny problem społeczny. Byłaby to wielka klęska
— wskazywał prezes PiS.
Przypominał też niechlubną politykę społeczno-gospodarczą początków III RP, związaną z wielkim bezrobociem oraz głodem.
Wszyscy, którzy pamiętają ostatnie dziesięciolecia wiedzą, jak straszliwą klęską społeczną było w Polsce bezrobocie, które prowadziło do głodu, także głodu dzieci. To była hańba III RP. Trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce takiego bezrobocia nie było, a przy polityce, jak w tej chwili, czy też braku polityki, jeszcze w poważniejszym wymiarze może się pojawić
— powiedział lider opozycji.
maz/KP PiS
