WIDEO

PE uchylił immunitety dwóm europosłom PiS. Jarosław Kaczyński: W dalszym ciągu to jest stan, który urąga prawu i praworządności

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jarosław Kaczyński, Michał Dworczyk i Daniel Obajtek / autor: PAP/Radek Pietruszka
Jarosław Kaczyński, Michał Dworczyk i Daniel Obajtek / autor: PAP/Radek Pietruszka

”Najwyraźniej PO była tu bardzo zaciekła, bo zdyscyplinowała swoich sojuszników, którzy przedtem nie chcieli, wobec charakteru oskarżeń i braku jakichkolwiek dowodów, przeprowadzić tego postępowania tak, by było ono z punktu widzenia dzisiejszej nielegalnej prokuratury, efektywne” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PE uchylił wczoraj immunitety europosłom PiS Danielowi Obajtkowi i Michałowi Dworczykowi. Głos w tej sprawie zabrał na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PE uchylił immunitet w sytuacji, gdzie poprzednio, dwukrotnie, odpowiednia komisja PE odmawiała sformułowania i uchwalenia opinii o tym, że to uchylenie jest uzasadnione. Najwyraźniej PO była tu bardzo zaciekła, bo zdyscyplinowała swoich sojuszników, którzy przedtem nie chcieli, wobec charakteru oskarżeń i braku jakichkolwiek dowodów, przeprowadzić tego postępowania tak, by było ono z punktu widzenia dzisiejszej nielegalnej prokuratury, efektywne

— powiedział Jarosław Kaczyński.

W końcu uzyskano tę efektywność, ale nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o charakter zarzutów i dokumentacji, która została w tej sprawie przedstawiona. W dalszym ciągu to jest stan, który urąga prawu z ostentacyjnym odrzuceniem zasady legalizmu i praworządności

— zaznaczył lider opozycji.

To jest z jednej strony smutne, jeżeli chodzi o KE, bo podczas tego samego głosowania obroniono p. europoseł, która uczestniczyła w ciężkim pobiciu na Węgrzech, działając w ramach Antify. Tutaj za zarzuty, które są wyssane z palce i których samo sformułowanie jest czymś bardzo dziwnym z punktu widzenia prawa, pokazują jedno – PE w tych sprawach nie działa na zasadach praworządności, legalizmu i ludzie przyzwoitości, tylko na zasadzie, że jedni są chronieni, a z drugiej strony mamy jakieś bzdurne zarzuty

— stwierdził.

To jest działanie w myśl zasady: dajcie człowieka, a znajdziemy paragraf. Cała ta operacja prowadzona przez nielegalną prokuraturę, dziś z jeszcze większym natężeniem niż za ministra Bodnara, jest prowadzona pod tym hasłem. To było powiedzenie, które powstało w czasach terroru stalinowskiego. Ci, którzy dziś rządzą Polską nawiązują do najgorszych tradycji, jakie w ogóle można sobie wyobrazić

— ocenił prezes PiS.

Czarny PR przeciwko Orlenowi

Głos na konferencji prasowej zabrał również europoseł PiS Daniel Obajtek, który przypisywał ataki na jego osobę działalności pośredników handlu ropą i gazem.

Kiedy w 2021 i 2022 roku robiliśmy strategiczne procesy dla bezpieczeństwa Polski, zabezpieczaliśmy Polskę w ropę i gaz, chcieliśmy zrobić potężne procesy łączące, byśmy byli stabilni i niezależni wobec systemu rosyjskiego. Wtedy uruchomiono potężną lawinę czarnego PR-u, która miała doprowadzić do odwołania zarządu Orlenu

— mówił Daniel Obajtek.

W tamtym czasie dyrektorzy ds. bezpieczeństwa stwierdzili, że za tymi atakami stoją pośrednicy handlu ropą i gazem i musimy przeprowadzić szczególne analizy w tej sprawie. Został przygotowany przez firmę detektywistyczną raport, który został przekazany do CBA. W żadnym wypadku nie był upubliczniony, aż do czasu, kiedy PO przejęła władzę

— dodał.

W odwołaniu mojego immunitetu zanotowano, że kartki są nienumerowane, które nie stanowią integracji raportu. Drugi wniosek jest z powodu „Nie” Jerzego Urbana. Zrobiłbym taką rzecz tysiąc razy, a nawet więcej w momencie, kiedy rani się uczucia katolików. Tak samo nie pozwoliłbym ranić uczuć wyznawców innych religii

— podkreślał Obajtek.

Rosyjskie służby w tle

Europoseł Michał Dworczyk, któremu również PE uchylił immunitet, stwierdził, że w całą sprawę zaangażowane były służby rosyjskie i białoruskie.

W 2021 dokonano ataku hakerskiego na kilkadziesiąt skrzynek polskich polityków. Później międzynarodowe firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem stwierdziły, że hakerzy byli powiązani ze służbami Rosji i Białorusi. Ja byłem jedną z ofiar tego ataku, zgłosiłem to do Prokuratury i ABW i od 2021 miałem status osoby poszkodowanej w tym śledztwie

— przypomniał polityk PiS.

Tuż przed wyborami do Europarlamentu minister sprawiedliwości ogłosił, że mój status ma się zmienić z osoby poszkodowanej na oskarżoną, a następnie wpłynął stosowny wniosek do PE w tej sprawie. Dwukrotnie odmówiono pozytywnej opinii przez komisję prawną, uważając, że może mieć podłoże polityczne

— dodał.

Są dwa oskarżenia, że rzekomo miałem utrudniać śledztwo, które dotyczy poszukiwania hakerów i zarzuca mi się niedopełnienie obowiązków. Nie ma tam żadnego zarzutu o nieuprawnione przechowywanie, przekształcanie informacji niejawnych. Nie było tam żadnych niejawnych informacji, które bym przetwarzał niezgodnie z ustawą. Wierzę, że niezależny sąd zamknie jak najszybciej tę farsę

— podkreślił Michał Dworczyk.

CZYTAJ TEŻ: Skandaliczna decyzja PE! Uchylono immunitety Obajtkowi i Dworczykowi. „Koledzy z PO ‘dopilnowali’ kolegów z innych krajów”

maz/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych