Europoseł PiS Adam Bielan podkreślił, że Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, nieudolnie próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę, ale również - ataki hybrydowe na państwa członkowskie UE i NATO czy prowokacje polegające na naruszeniach przestrzeni powietrznej. „Kiedy dziś nad Berlinem, Brukselą czy Kopenhagą widzimy rosyjskie drony, pomyślmy o miliardach euro przepompowanych na wschód przez Gerharda Schroedera i Angelę Merkel” - powiedział.

Europosłowie debatowali dziś na temat rosyjskich naruszeń unijnej przestrzeni powietrznej. Europejską Partię Ludową reprezentował w debacie Andrzej Halicki z KO. Polityk PiS Adam Bielan zabrał głos w imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Halicki podkreślił, że Rosja dostała odpowiedź na swoje naruszenia.

10 września (…) NATO zareagowało. Jesteśmy razem, ale musimy być dużo sprawniejsi

— powiedział.

Zaapelował o działania w internecie przeciwko „rosyjskiej cyberarmii”.

Musimy blokować i eliminować tych, którzy działają na rzecz Rosji w sieci. Agenci są także tu na tej sali, mówią, że to nie nasza wojna, chcą, żebyśmy byli słabsi

— zaznaczył europoseł PO.

Halicki zaapelował też do KE o to, by wsparła europejski przemysł zbrojeniowy zdejmując system ETS z produkcji stali i chemikaliów, które są niezbędne dla produkcji uzbrojenia.

To nie jest duży wysiłek ekonomiczny, a potrzebna jest nowa legislacja. Przemysł zbrojeniowy bez ETS-u 

— powiedział.

Bielan: Wspierać, a nie karać Ukraińców

Bielan podkreślił, że Polska i inne kraje, które doświadczyły rosyjskiego imperializmu, rozumieją wagę odpowiedzi na rosyjskie prowokacje, ale - jak dodał - nie wszystkie kraje prowadziły politykę w duchu interesu Europy.

Kiedy dziś nad Berlinem, Brukselą czy Kopenhagą widzimy rosyjskie drony, pomyślmy o miliardach euro przepompowanych na wschód przez Gerharda Schroedera i Angelę Merkel

— powiedział.

Tak, tę Angelę Merkel nieudolnie próbującą dziś zrzucić z siebie odpowiedzialność, kuriozalnie insynuując niewłaściwe zaangażowanie państw kontestujących jej politykę

— zaznaczył Bielan.

Odniósł się także do sprawy Wołodymyra Ż. podejrzewanego o wysadzenie Nord Streamu. Obywatel Ukrainy został aresztowany w Polsce, natomiast o jego wydanie ubiegają się Niemcy.

Chciałbym przypomnieć kanclerzowi Merzowi, że Ukraina znajduje się w stanie wojny z Rosją, ponieważ została napadnięta. Ukraińcy mają pełne prawo atakować zarówno rosyjskie rafinerie, jak i sieci (…) przesyłowe, a nam pozostaje ich wspierać, a nie karać za to 

— podkreślił.

jj/PAP

