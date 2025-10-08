”Nikt nie jest w stanie rozebrać Polski 2050 i to jest nasza siła. Próbują nas spolaryzować, zniszczyć, jak kiedyś Szwedzi próbowali zdobyć Jasną Górę. I choć mury były opalone, zniszczone, to Jasnej Góry nikt nie zdobył. Tak samo jest dzisiaj” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Luboński, poseł Polski 2050.
Adam Luboński był pytany przez prowadzącego w programie „Rozmowa Wikły” o ataki środowiska „Gazety Wyborczej” na Szymona Hołownię, który miał – według gazety – obniżyć szanse zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 roku, zgłaszając swoją kandydaturę.
Polaryzacja wszystko tłumaczy?
Polityk oceniał, że jego ugrupowanie pada ofiarą polaryzacji politycznej.
Ja się z tą interpretacją nie zgadzam. Uważam, że Szymon Hołownia miał prawo wystartować w wyborach prezydenckich…
