TYLKO U NAS. Luboński porównał ataki na Polskę 2050 do... obrony Jasnej Góry. "Hołownia to jest facet z jajami i bierze to wszystko na klatę"

Czytaj więcej
”Nikt nie jest w stanie rozebrać Polski 2050 i to jest nasza siła. Próbują nas spolaryzować, zniszczyć, jak kiedyś Szwedzi próbowali zdobyć Jasną Górę. I choć mury były opalone, zniszczone, to Jasnej Góry nikt nie zdobył. Tak samo jest dzisiaj” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Luboński, poseł Polski 2050.

Adam Luboński był pytany przez prowadzącego w programie „Rozmowa Wikły” o ataki środowiska „Gazety Wyborczej” na Szymona Hołownię, który miał – według gazety – obniżyć szanse zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 roku, zgłaszając swoją kandydaturę.

Polaryzacja wszystko tłumaczy?

Polityk oceniał, że jego ugrupowanie pada ofiarą polaryzacji politycznej.

Ja się z tą interpretacją nie zgadzam. Uważam, że Szymon Hołownia miał prawo wystartować w wyborach prezydenckich…

