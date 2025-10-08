„Życzę im zdrowia, tak czy inaczej. Ale życzę im także tego, że to oni sami staną przed obliczem niezawisłego sądu i będą odpowiadać za to, co popełnili. Za przestępstwa, które zdecydowali się w imię interesów partyjnych Platformy i jej przystawek popełniać” - powiedział Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, o komisji ds. Pegasusa, uznanej przez TK za niekonstytucyjną. Komisja Sroki złożyła dziś na Ziobrę zawiadomienie do prokuratury.
Ludzie, którzy zowią się bezpodstawnie „komisją śledczą”, którą nie są po wyroku TK, który zdelegalizował ten organ, popełniają regularnie czyny, które Kodeks Karny określa jako przestępstwa. Ale ostatnio popełnili też, można powiedzieć, polityczne harakiri. Zdecydowali się na użycie przymusu państwowego w sposób też bezprawny. Starali się odegrać taką agitkę polityczną pod pretekstem rzekomych przesłuchań, jakim byłem poddany na tej pseudokomisji
— powiedział wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro na dzisiejszej konferencji prasowej.
I chyba nie wyszło im to na zdrowie, a przynajmniej polityczne. Życzę im zdrowia, tak czy inaczej. Ale życzę im także tego, że to oni sami staną przed obliczem niezawisłego sądu i będą odpowiadać za to, co popełnili. Za przestępstwa, które zdecydowali się w imię interesów partyjnych Platformy i jej przystawek popełniać
— dodał.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że ta złość Donalda Tuska musiała się na nich wylać bardzo gromka i skłaniająca do kolejnych działań. Stąd, myślę, dzisiaj ten teatrzyk pod MS i jego ciąg dalszy
— ocenił były minister.
