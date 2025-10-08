WIDEO

Nowy spot PiS! "Bądźcie z nami 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie"; "Polska potrzebuje Twojego głosu"

Kadr ze spotu Prawa i Sprawiedliwości / autor: X/@pisorgpl

11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00.

11 października wspólnie powiedzmy STOP nielegalnej migracji i NIE dla umowy z Mercosur!

— podkreśla lektor w spocie.

Polska potrzebuje Twojego głosu”

Bądźcie z nami 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie o godzinie 14:00

— przypomniano.

Polska potrzebuje Twojego głosu

— zaznacza lektor.

