11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00.
11 października wspólnie powiedzmy STOP nielegalnej migracji i NIE dla umowy z Mercosur!
— podkreśla lektor w spocie.
„Polska potrzebuje Twojego głosu”
Bądźcie z nami 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie o godzinie 14:00
— przypomniano.
Polska potrzebuje Twojego głosu
— zaznacza lektor.
