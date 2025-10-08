Lewica i PSL zakończyły negocjacje dotyczące związków partnerskich; wypracowaliśmy dobre rozwiązanie – poinformowała wczoraj w rozmowie z PAP Katarzyna Kotula, polityk Lewicy i sekretarz stanu w KRPM. Jak dodała, szczegóły porozumienia zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. „To już jest finalnie koniec tych negocjacji, które były wielotygodniowe” - stwierdziła. „Znaleźliśmy porozumienie. To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce” - powiedział z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wspólnej konferencji z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Obaj dziękowali Kotuli, ale również poseł PSL Urszuli Pasławskiej, która spotykała się z sekretarz stanu w KPRM, aby pracować nad porozumieniem.
O kompromisie w sprawie związków partnerskich, który miał wczoraj zostać przypieczętowany, jako pierwsze poinformowało we wtorek wieczorem Polskie Radio.
Doniesienia o kompromisie potwierdzili PAP politycy Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Katarzyna Kotula.
Kotula powiedziała PAP, że w ostatnich tygodniach wraz z posłanką PSL Urszulą Pasławską spotykały się regularnie, pracując nad rozwiązaniem, „które będzie godne i zapewniać będzie ochronę, które mogłoby przejść przez Sejm”.
Mamy dobre wyjście z patowej sytuacji i będziemy ogłaszać szczegóły w przyszłym tygodniu
— poinformowała Kotula.
To już jest finalnie koniec tych negocjacji, które były wielotygodniowe
— podkreśliła minister.
Domawiamy ostatnie szczegóły i w przyszłym tygodniu będziemy państwa informować
— dodała.
Czarzasty i Kosiniak-Kamysz ramię w ramię
Znaleźliśmy porozumienie. To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce
— powiedział wczoraj wicepremier Kosiniak-Kamysz, dziękując poseł Urszuli Pasławskiej z PSL i minister Katarzynie Kotuli z Nowej Lewicy.
Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze
— dodał polityk, który jest - przypomnijmy: także ministrem obrony narodowej i liderem partii podobno odwołującej się do ideałów Wincentego Witosa. Czy w obecnej sytuacji PSL nie widzi ważniejszych spraw niż związki partnerskie? Chociażby to, że polska papryka gnije, za polskie ziemniaki proponuje się rolnikom grosze - i to dosłownie! - za to nasz rynek zalewany jest m.in. niemieckimi czy holenderskimi warzywami?
Z porozumienia cieszy się Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Nowej Lewicy.
To ważna sprawa. Są dwa projekty ustaw - projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło równoprawne porozumienie. Nikt nie był pierwszy, nikt nie był drugi
— powiedział.
Imponujące! Należy zapisać to na kominie!
Na pytania dziennikarzy, czy jest szansa, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę ws. związków partnerskich, wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że głowa państwa „musi” to zrobić, wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty odparł: „zobaczymy”.
„Gratulujemy priorytetów. Wieś was za to wynagrodzi”
Na to, że PSL, jak się wydaje, powinno mieć nieco inną wrażliwość i inne priorytety, zwrócił uwagę poseł PiS Paweł Jabłoński.
Umowa z MERCOSUR podpisana (nie zrobili NIC aby stworzyć mniejszość blokującą), rolnicy i sadownicy nie mogą sprzedać swoich zbiorów, coraz więcej ludzi na wsiach musi wyjeżdżać za pracą… a co robi PSL? Zajmuje się ZWIĄZKAMI PARTNERSKIMI. Gratulujemy priorytetów. Wieś was za to wynagrodzi
— napisał na portalu X.
Cóż - tak jak przywykliśmy do tego, że minister Katarzyna Kotula nie interesuje się niczym innym niż wprowadzenie związków partnerskich (a mimo to nawet tego swojego priorytetu i niezmiernie „palącej” potrzeby nie jest w stanie „dowieźć” przez dwa lata), tak być może rolnicy przywykną do tego, że PSL nie bardzo już interesuje się ich sprawami, za to bardziej tym, jak w każdej sytuacji, niezależnie od tego, kto wygra wybory i stworzy rząd, utrzymać się przy władzy. Rolnik nie będzie mógł sprzedać warzyw, ale za to wstąpi sobie w związek partnerski i oczywiście się uśmiechnie!
CZYTAJ TAKŻE: Ustawa o związkach partnerskich kością niezgody w rządzie? Berek: PSL szuka kompromisu z Nową Lewicą, porozumienia nie ma
jj/PAP, Interia.pl, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742586-psl-z-kotula-bierze-sie-za-zwiazki-partnerskie-a-rolnicy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.