Polityka
Polska potrzebuje niezawisłych sędziów oraz niezależnych sprawnie działających sądów i prokuratury, a nie upolitycznionych orzeczeń” - napisał w mediach społecznościowych szef prezydenckiej kancelarii minister Zbigniew Bogucki. Spotkał się on z przedstawicielami środowisk prawników różnych profesji, by dyskutować o sposobach zatrzymania postępującego w wymiarze sprawiedliwości chaosu. „Wspólnie szukamy rozwiązań, które przywrócą obywatelom zaufanie do sądów i wiarę w sprawiedliwość” - podkreślił w swoim wpisie minister Bogucki.

W czasie kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki opowiedział się przeciwko próbom wykluczania i oceniania jednych sędziów przez drugich. W swoim przemówieniu po zaprzysiężeniu prezydent jednoznacznie zapowiedział, że nie będzie nominował tych sędziów, którzy podważają porządek prawny wynikający z konstytucji i ustaw. Równie jasno określił swój stosunek do bezprawnego rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który przepisami wykonawczymi chce zmieniać przepisy ustawowe dotyczące losowania składów sędziowskich. Z prezydenckiej kancelarii płynął sygnały, że trwają prace nad tym, aby sędziów i polityków, którzy nie chcą przestrzegać prawa, przekonać do zmiany sposobu postępowania.

Szef KPRP minister Zbigniew Bogucki spotkał się ze środowiskami prawników różnych procesji.

Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami środowisk prawniczych w. celu podjęcia pogłębionej dyskusji o problemach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wspólnie szukamy rozwiązań, które przywrócą obywatelom zaufanie do sądów i wiarę w sprawiedliwość.

— napisał w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP minister Zbigniew Bogucki.

Prezydent nie czeka z założonym rękami

Pogłębia się wywołany przez koalicję Donalda Tuska po wyborach w 2023 r. chaos w wymiarze sprawiedliwości. Kwestionowane są kolejne konstytucyjne organy i nie respektowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dokonano zamachu na Prokuraturę Krajową, w której bez zgody prezydenta zmieniono kierownictwo. Premier Tusk i minister Żurek kontestują Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa oraz nawołują do wykluczania legalnie powoływanych od 2018 r. przez prezydenta sędziów. Podejmowane są liczne działania, które wprost stoją w sprzeczności z obowiązującymi ustawami. Nic nie wskazuje na to, aby obecna władza zamierzała zrezygnować z doktryny „demokracji walczącej”, w której prawo stosuje się wedle uznania rządzących.

Polska potrzebuje niezawisłych sędziów oraz niezależnych sprawnie działających sądów i prokuratury, a nie upolitycznionych orzeczeń, kwestionowania jednych sędziów przez drugich i nielegalnego ręcznego sterowania przez rządzących jaki ma być skład sądu. W spotkaniu wzięli udział m.in.:

▪️ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sędziowie RP

▪️ Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski

▪️ Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”

▪️ Ordo Iuris

▪️ Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji

▪️ Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Aequitas”

▪️ Stowarzyszenie Orla Rota – Niezależni w służbie dla Polski

▪️ Rzecznicy Dyscyplinarni Sędziów Sądów Powszechnych

▪️ Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

— napisał w mediach społecznościowych minister Zbigniew Bogucki.

